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الرياضي

إعادة تشكيل مجلس إدارة «مجمع حمدان الرياضي»

إعادة تشكيل مجلس إدارة «مجمع حمدان الرياضي»
26 سبتمبر 2022 10:49

دبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القرار رقم 3 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة «مجمع حمدان الرياضي»، الذي ينضوي تحت مظلة مجلس دبي الرياضي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يترأس أحمد محمد الشعفار مجلس إدارة المجمّع، وتسمية ناصر أمان آل رحمة نائبًا للرئيس، وأن يضم مجلس الإدارة الأعضاء: ماهر عبد الكريم جلفار، بدر أحمد أنوهي، طارق عبد الرحمن آل صالح.
كما حددت المادة الأولى عمل مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وفي حال انتهت مُدّة عُضويّة أعضاء مجلس الإدارة، ولم يتم إعادة تشكيل مجلس الإدارة، فإنّه يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامِّهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.
وجاء إصدار القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته، وعلى القرار رقم (1) لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مُجَمَّع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي، وقد نصت المادة الثانية منه على تطبيق أحكام القرار رقم (1) لسنة 2018 على مجلس إدارة المجمع، المشكّل بموجب هذا القرار، في كل ما يتعلق بمزاولة اختصاصاته وعقد اجتماعاته وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.

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