قرعة «خليجي 25» في العراق 25 أكتوبر

بغداد (أ ف ب)

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم أن حفل إجراء قرعة بطولة «خليجي 25»، المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من 6 إلى 19 يناير 2023، سيقام في 25 أكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان إعلامي مقتضب أن «اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، قرر إقامة حفل قرعة «خليجي 25» في مدينة البصرة في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل».

وتقام كأس الخليج مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970 بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019، وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها. وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10) مقابل 3 ألقاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الإمارات وسلطنة عُمان.

ويأمل المسؤولون العراقيون استكمال كل تحضيرات استضافة «خليجي 25» في وقت مناسب قبل الموعد المحدد لانطلاقها.

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي أمهل العراق حتى منتصف سبتمبر الحالي لإكمال مراحل إنجاز استاد الميناء الدولي (سعة 30 ألف متفرج)، ليصبح ثاني ملعب حديث في المدينة الجنوبية، بعد استاد البصرة الدولي.

واستضاف العراق كأس الخليج للمرة الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتُوج بلقب النسخة الخامسة.