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الرياضي

«الفرسان» يطمئن على جاهزية رينان والكمالي

«الفرسان» يطمئن على جاهزية رينان والكمالي
26 سبتمبر 2022 02:53

مراد المصري (دبي)

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 حقق شباب الأهلي الفوز على دبا الفجيرة 3-0، في المباراة الودية التي أُقيمت في العوير بدبي، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف «دوري أدنوك للمحترفين» الأسبوع المقبل.
 وفيما سجل أهداف «الفرسان» شيكنا دومبيا وإيجور جيسوس وعزيز جانيف، فإن المباراة شكلت فرصة للفريق للاطمئنان على عدد من الوجوه، أبرزهم المدافع حمدان الكمالي الذي عاد لخوض المباراة بعد تعافيه الكامل من الإصابة والمضي بنجاح في برنامجه التأهيلي، بعدما غاب لفترة طويلة.
كما اطمأن الجهاز الفني على البرازيلي رينان، الذي انضم إليه في فئة اللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية في نهاية أغسطس الماضي، ومن شأنه أن يشكل إضافة مهمة على صعيد اللاعبين الشباب الذين يزخر بهم الفريق هذا الموسم، وأصبحوا يشكلون «علامة فارقة» في هويته بالتأثير وتسجيل الأهداف.

شباب الأهلي
دبا الفجيرة
دوري أدنوك للمحترفين
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