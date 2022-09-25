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الرياضي

«رومانس جودلفين» يواصل تألقه في ألمانيا

«رومانس جودلفين» يواصل تألقه في ألمانيا
25 سبتمبر 2022 22:28

محمد حسن (دبي)
واصل الجواد «ريبلز رومانس» لجودلفين انتصاراته في ألمانيا، وتمكن من تحقيق فوزه الثاني على التوالي بالفئة الأولى، متفوقاً على بطل الديربي الألماني «سماركو» خلال سباق برايس فون يوروبا، الذي أقيم اليوم في كولون.
وتمكن ابن «دباوي» بإشراف شارلي أبلبي من المحافظة على مستواه المتطور بتحقيقه فوزاً ثالثاً على العشب في ثلاث مشاركات متضمنة فوزه بفارق رقبة في جروسر برايس فون برلين بمضمار هوباجارتن في أغسطس.
وقام الفارس وليام بيوك باحتجاز الجواد بالمركز السادس من بين سبعة خيول مشاركة في السباق لمعظم مراحل السباق الممتد 12 فيرلونج، وعند الوصول الى رأس المسار المستقيم تراجع «ريبلز رومانس» للمركز الأخير للحظات حينما تقدم عليه «سيسفاهان».
وحصل «ريبلز رومانس» على أفضلية هامشية بعد ذلك بفترة وجيزة، وعزز من اندفاعه حينما تعرض للضغط رغم انحرافه الى وسط المضمار، وحقق فوزا دون عنا بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سماركو» المتقدم من الخلف.
وقال المدرب شارلي أبلبي: مرة أخرى قدم «ريبلز رومانس» أداء يبعث على الارتياح رغم حمله وزناً أعلى من سماركو، وتحمل المسافة بشكل جيد ووليام أحسن قيادته، وبالتالي لم يخسر على العشب، وسننظر في أمر إرساله الى أميركا للمنافسة في بريدرز كب تيرف للفئة الأولى.

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