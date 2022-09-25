الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الصقور» يُحلق في قمة «الأولى» بثلاثية «الإعصار»

«الصقور» يُحلق في قمة «الأولى» بثلاثية «الإعصار»
25 سبتمبر 2022 20:30

معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
«سباق عربي» على صدارة «هداف الهواة»
حتا ملتقى نخبة أبطال العالم في التحدي

صعد فريق الإمارات إلى وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على ضيفه حتا بـ «ثلاثية»، في ختام الجولة الثالثة، والتي شهدت حسم التعادل 1-1 لقمة الجزيرة الحمراء «المتصدر» وضيفه العربي «الثالث»، فيما حقق دبا الحصن فوزه الثاني في الدوري على حساب فرسان هسبانيا 3-0، وتعادل التعاون أمام ضيفه الذيد 1-1.
ويدين «الصقور» في فوزه أمام «الإعصار»، والذي انتظر حتى الشوط الثاني، لأهداف الكولومبي جادير في الدقيقة 54، والبرازيلي دياجو في الدقيقة 57، ومواطنه ليذبيري سيلفا 67، ورفع الإمارات رصيده إلى 7 نقاط، وبقي حتا في المركز قبل الأخير من دون رصيد.
وفرط الجزيرة الحمراء والعربي في الانفراد بالصدارة، بعدما حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريقين على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 7 نقاط، وسجل مدافع العربي عصام العدوة الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 4، وأدرك فارس الجابري التعادل في الدقيقة 53، معززاً صدارته لقائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.
وقاد محمد المربوعي دبا الحصن إلى الفوز على ضيفه فرسان هسبانيا بثلاثية، وسجل المربوعي «ثنائية» في الدقيقتين 20 و85، فيما أحرز البديل جواو فيتور الهدف الثالث في الدقيقة 95، ورفع الحصن رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز الرابع، مقابل 3 نقاط لفرسان هسبانيا «الرابع عشر».

دوري الدرجة الأولى
دبا الحصن
حتا
نادي الإمارات
الجزيرة الحمراء
آخر الأخبار
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
الملك تشارلز
عربي ودولي
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
اليوم 20:51
رئيس الدولة خلال استقباله رئيس وزراء ماليزيا
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان مسارات التعاون
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©