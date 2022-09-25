«الصقور» يُحلق في قمة «الأولى» بثلاثية «الإعصار»

معتصم عبدالله (دبي)

صعد فريق الإمارات إلى وصافة ترتيب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوزه على ضيفه حتا بـ «ثلاثية»، في ختام الجولة الثالثة، والتي شهدت حسم التعادل 1-1 لقمة الجزيرة الحمراء «المتصدر» وضيفه العربي «الثالث»، فيما حقق دبا الحصن فوزه الثاني في الدوري على حساب فرسان هسبانيا 3-0، وتعادل التعاون أمام ضيفه الذيد 1-1.

ويدين «الصقور» في فوزه أمام «الإعصار»، والذي انتظر حتى الشوط الثاني، لأهداف الكولومبي جادير في الدقيقة 54، والبرازيلي دياجو في الدقيقة 57، ومواطنه ليذبيري سيلفا 67، ورفع الإمارات رصيده إلى 7 نقاط، وبقي حتا في المركز قبل الأخير من دون رصيد.

وفرط الجزيرة الحمراء والعربي في الانفراد بالصدارة، بعدما حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريقين على استاد سعود بن صقر القاسمي في رأس الخيمة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 7 نقاط، وسجل مدافع العربي عصام العدوة الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 4، وأدرك فارس الجابري التعادل في الدقيقة 53، معززاً صدارته لقائمة الهدافين برصيد 4 أهداف.

وقاد محمد المربوعي دبا الحصن إلى الفوز على ضيفه فرسان هسبانيا بثلاثية، وسجل المربوعي «ثنائية» في الدقيقتين 20 و85، فيما أحرز البديل جواو فيتور الهدف الثالث في الدقيقة 95، ورفع الحصن رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز الرابع، مقابل 3 نقاط لفرسان هسبانيا «الرابع عشر».