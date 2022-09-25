الوحدة بطل كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو، التي أقيمت على مدار يومي السبت والأحد، بصالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً كبيراً.

وجرت مراسم تتويج الفائزات باللقب، والمراكز الثلاثة الأولى، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، واللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي، والمهندس عبدالله حميد العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومحمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومحمد الفهيم نائب الأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي، ولبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية، وأمل عفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة سعاد محمد السويدي نائب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، والدكتورة عائشة المنصوري مديرة مركز أبوظبي للتوحد، وخالد المهري مدير فرع أبوظبي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل، ومحمد الدوسري رئيس الأعمال لدى آفاق الإسلامية للتمويل، وريف الخاجة مدير إدارة التسويق في الهلال الأحمر، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

ونجح الوحدة في حصد اللقب في فئة الكبار «فوق 18 عاماً» متفوقاً على بني ياس والعين صاحبي المركزين الثاني والثالث، كما حصد الوحدة اللقب على مستوى فئة الشابات «تحت 18 عاماً»، متفوقاً على العين والجزيرة، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث، فيما أحرزت أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 اللقب في فئة الناشئات «تحت 16 عاماً»، متفوقة على الوحدة الذي حل وصيفاً، والعين الذي جاء في المركز الثالث.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «ما شهدناه من مستويات فنية رائعة لبنات الإمارات، يسهم في تعزيز ريادة الدولة العالمية في رياضة الجو جيتسو، وهذا التفوق لبطلاتنا ليس بجديد على المشهد، فالمرأة الإماراتية تبدع في مختلف مجالات الحياة، وها هن يستكملن التميز والإبداع في المحافل الرياضية كافة».

وأضاف معاليه: «إن أداء اللاعبات المشاركات في البطولة يبشّر بالخير، ويؤكد أن برامج الاتحاد تسير في الاتجاه الصحيح نحو العالمية، خصوصاً أن بنت الإمارات تحظى بكل الدعم من القيادة الرشيدة، وبمجرد حصولها على الفرصة والدعم من اتحاد الجو جيتسو أثبتت أنها قادرة على قهر المستحيل».

وعبّر محمد سالم الظاهري، عن سعادته بالمستوى الفني للبطولة، وأداء اللاعبات الرفيع، متوجهاً بالشكر إلى القيادة الرشيدة لدعمها اللامحدود لبنت الإمارات ما أهلّها لتتألق في مختلف المحافل الرياضية.

وقال: «قدّمت بناتنا أداءً متطوراً على البساط، وأدّين تقنيات متقدمة في النزالات، تعكس العمل الجبار الذي يقمن به في التدريبات، وجهود الأندية والأكاديميات التي تستثمر في أفضل البرامج الإعدادية، وتستعين بأكثر الأجهزة الفنية خبرة، بما يواكب رؤية وتطلعات الاتحاد، في إنتاج جيل من البطلات اللاتي تنافسن على أعلى المستويات».

وأضاف: «كأس أم الإمارات» للجو جيتسو بطولة نموذجية شهدت نمواً وتطوراً هائلاً عاماً بعد آخر، وأسهمت في إنتاج بطلات مثلن الدولة خير تمثيل، في بطولة العالم، ودورة الألعاب العالمية، وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، واعتلين منصات التتويج لتعزيز إنجازات الوطن».

وشهدت بطولة كأس «أم الإمارات» منافسات قوية قدَّمت من خلالها اللاعبات مستوى متميزاً وتقنيات لعب متطورة، الأمر الذي يسهم في صقل مواهبهن ورفدهن بالخبرة اللازمة لتعزيز مستوياتهن وتجهيزهن للمشاركة بالمنافسات العالمية القادمة.

كما شهدت البطولة إقبالاً جماهيرياً كبيراً من الأسر والعائلات والمدربات والجماهير التي حضرت لتشجيع اللاعبات، ما يعكس حرص مختلف شرائح المجتمع على تشجيع بنات الإمارات والنمو المتعاظم الذي تشهده هذه الرياضة على مستوى الدولة.

وتمكنت شمسة العامري من أكاديمية بالمز الرياضية تيم 777 وصاحبة الحزام الأخضر في فئة الناشئات من تحقيق الميدالية الذهبية وزن 48 كجم، بعد تحقيقها عدداً من الانتصارات المهمة. وحول هذا الإنجاز، قالت: «أشعر بسعادة كبيرة لتحقيق هذا الإنجاز الذي وصلت إليه، نتيجة العمل المتواصل، والتدريب المستمر، ودعم الأكاديمية والاتحاد، وكانت المنافسات قوية، والوصول إلى الهدف لم يكن سهلاً، في ظل قوة المتنافسات».

من ناحية أخرى، نجحت لاعبة نادي الوحدة تريفا رضا حاملة الحزام الأزرق، ضمن فئة الشابات، في حصد الميدالية الذهبية وزن 63 كجم، وحققت أربعة انتصارات خلال مشوارها نحو التتويج.

وقالت: «إن أجندة بطولات الاتحاد للموسم الحالي، أسهمت في أن نحافظ على معدلات عالية من اللياقة البدنية، وأن نكون جاهزين لخوض منافسات البطولة، والوصول إلى منصة التتويج، ولا بد من الإشادة بدور الجهاز الفني والجماهير التي آزرتنا لساعات متواصلة، علماً بأن المنافسة كانت صعبة للغاية ومعظم المتنافسات كن يملكن حظوظاً مرتفعة للفوز».

وأضافت: «نتطلع بتفاؤل كبير إلى البطولات القادمة، خصوصاً بعد أدائنا اليوم، ونحن على ثقة بأننا قادرون على مواصلة تطوير أدائنا، بما يواكب الطموحات بتحقيق المزيد من الإنجازات».