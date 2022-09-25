الشعفار يتوج بطل العالم للدراجات

دبي (الاتحاد)

أحرز الكازاخستاني فيدروف أفيني الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة العالم للطريق، فئة الكبار تحت 23 سنة للدراجات، المقامة حالياً في أستراليا، بعدما تفوق على التشيكي ماتياس فاسيك الذي حل بالمركز الثاني، بينما جاء سورين ويرينسكيولد حامل اللقب بالمركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

وقام أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، بتتويج البطل وتقديم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأصحاب المراكز الثلاثة، وحرص الشعفار على تقديم التهاني والتبريكات لأسرة الدراجات في آسيا وخص بها الاتحاد الكازاخستاني للدراجات.

ويأتي حضور الشعفار مراسم التتويج على هامش اجتماع الكونجرس الدولي واجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.