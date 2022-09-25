كروس يبحث عن «فريق جديد» في «الشتوية»!

هانوفر (د ب أ)

يأمل ماكس كروس في إيجاد نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تم إبلاغه أنه لن يلعب لفريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم مرة أخرى.

ويملك كروس (34 عاماً) عقداً مع الفريق حتى نهاية الموسم، ولكن نيكو كوفاتش، مدرب الفريق، قال إنه لن يلعب مرة أخرى مع الفريق.

وقال كروس، أمس «السبت»، بعد مشاركته في مباراة اعتزال كلاوديو بيتزارو المهاجم البيروفي السابق، في بريمن، إنه يأمل في إيجاد حل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال: «أتمنى أن أجد نادياً جديداً في يناير، وأن أتمكن من لعب كرة القدم مجدداً».

وكان كروس سعيداً بشأن الاستقبال الدافئ الذي تلقاه في بريمن، حيث لعب هناك في الفترة من 2016 إلى 2019، ولكن على الأرجح لن يعود.

ويواصل كروس خوض التدريبات مع فريق فولفسبورج، ويسعى اللاعب للعب في الدوري الأميركي.

وقال: «دعونا نرى ما سيحدث في الأشهر المقبلة».