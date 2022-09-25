«الزعيم» يجهز خطة استعادة «هيبة البطل»

معتز الشامي (دبي)



أغلق العين صفحة «البداية المتعثرة» بحصوله على 4 نقاط فقط في الجولات الثلاث الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين»، واستغل الجهاز الفني فترة التوقف في «أيام الفيفا»، لتجهيز الفريق وعلاج السلبيات، وسد الثغرات الفنية والتكتيكية، رغم غياب 11 لاعباً للمشاركة مع المنتخبات.

وخاض «الزعيم» ودية قوية أمام البطائح انتهت بفوز «البنفسج» بهدف، ودفع المدرب ريبروف بجميع الأسماء التي ترغب في العودة إلى التشكيلة، بعد استئناف الدوري، بالجولة الرابعة، حيث يستضيف اتحاد كلباء في مباراة لا تعرف إلا «لغة الفوز»، ومنح المدرب الفرصة لبعض الأسماء التي تحتاج للتأقلم، والعودة إلى المشاركة، وأيضاً تجهيز بعض العناصر التي يمكن وصفها بـ «الأوراق الرابحة»، ويمكن استغلالها في المباريات المقبلة.

ويركز العين «حامل اللقب»، على العودة إلى «سكة الانتصارات» في المباريات المقبلة، خلال أكتوبر المقبل، الذي يعتبر حاسماً في استعادة «هيبة البطل» الذي يدافع عن لقبه، وأيضاً تقديم الأداء المتميز، بعد تصحيح الأخطاء وزيادة الانسجام بين مختلف العناصر.

وطالب الجهاز الفني اللاعبين، بضرورة إغلاق صفحة الماضي، والبداية المتعثرة، والتي شهدت إضاعة 5 من أصل 9 نقاط ممكنة، خاصة أن الدوري لا يزال في الملعب، والبطولة في بداياتها، وهناك مباريات للتعويض.

وتشهد الفترة المقبلة تجهيز بالاسيوس الذي يعتبر عنصراً مؤثراً يتوقع له الدور الكبير في تشكيلة الفريق، بجانب رفع كفاءة باقي العناصر الذين كانوا يحتاجون إلى فرصة كاملة، ويتوقع أن يجري الجهاز الفني بعض التغييرات التكتيكية في التشكيلة على مستوى بعض الأسماء أو طريقة اللعب، بما يحقق المطلوب خلال المباريات المقبلة.

ويراقب الجهاز، مستوى وأداء اللاعبين الدوليين الذي التحقوا بالمعسكرات الحالية للمنتخبات، سواء الأجانب أو اللاعبين بصفوف «الأبيض»، على أمل الوقوف على الحالة البدنية والفنية للجميع، ويحصل اللاعبون على راحة سلبية الأربعاء المقبل، على أن يعودوا إلى التدريبات في اليوم التالي، استعداداً للقاء اتحاد كلباء السبت المقبل، ضمن «الجولة الرابعة».

وأكد لابا كودجو مهاجم العين أن «الزعيم» لا يزال في سباق المنافسة على اللقب، وشدد على ثقته في استعادة طريق الانتصارات، لافتاً إلى أن التعثر في مباراة أو اثنتين في بداية الموسم، يمكن تداركه في الجولات المقبلة، ولفت إلى أن اللاعبين على قلب رجل واحد، وتعاهدوا على استعادة التركيز والروح القتالية بهدف الفوز، خاصة أن الموسم الحالي يشهد تحديات كبيرة، لأن العين هو «حامل اللقب»، وتواجهه باقي الأندية بتركيز كبير، وقال: هدفنا معروف هذا الموسم، وهو الاحتفاظ بدرع الدوري وباقي الألقاب، ولدينا الثقة الكافية لبلوغ ذلك، وقادرون على استعادة المسار الصحيح.