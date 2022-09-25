عبدالعزيز بن حميد يلتقي إدارة كواترو والأكاديمية الأرجنتينية



عجمان (الاتحاد)



عقد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس مجموعة عجمان القابضة، التي تملك مركز كواترو الرياضي، لقاء مشتركاً مع إدارة مركز كواترو الرياضي والأكاديمية الأرجنتينية لكرة القدم، التي تقيم أنشطتها بالشراكة مع مركز كواترو الرياضي بعجمان، وذلك بعد انطلاق الموسم الثاني للأكاديمية.

حضر اللقاء عبدالعزيز عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي، ومحمد النجار المشرف الإداري على الأكاديمية الأرجنتينية، ومارسيلو لاماس المشرف الفني، وأيضاً شهد اللقاء حضور خورخي لوينجو المصور الخاص للأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو ارماندو مارادونا.

وبعد الاستماع إلى شرح وافٍ من الطرفين، اطمأن على سير عمل الأكاديمية والمركز الرياضي وحث العاملين في الأكاديمية على بذل المزيد من الجهد والسعي الدائم لتطوير مهارات اللاعبين وصقلها ليكونوا رافداً للأندية والمنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، وتمنى التوفيق والنجاح للأكاديمية في موسمهم الثاني وذلك بعد النجاح الكبير للأكاديمية في الموسم الماضي، حيث شهد إقبالاً كبيراً من اللاعبين من سن 5 سنوات إلى 18 سنة، وتمت إقامة العديد من البرامج والبطولات الرياضية بين الأكاديميات المحلية في الدولة، وذلك عبر دوري الشيخ حميد بن عبدالعزيز الذي أقيم في نسخته الرابعة بمشاركة 24 فريقاً تم تقسميها لثلاث فئات سنة تحت 10 و12 و14 سنة، بالإضافة إلى المعسكر التدريبي للاعبي الأكاديمية، الذي أقيم في جمهورية صربيا في يوليو الماضي.

وأشاد بالنجاح الكبير الذي تحقق في النسخة الخامسة من بطولة كواترو للأكاديميات الخليجية، التي شارك فيها 12 فريقاً من دول الخليج العربي الشقيقة ودولة الإمارات للفئات السنية تحت 12 و14 سنة، وشكر لجان التنظيم والمؤسسات الداعمة الذين ساهموا في إنجاح الحدث.