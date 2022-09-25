اتحاد السلة ينتظر تقرير حكام مباراة الشارقة والظفرة



علي معالي (دبي)



شهدت الجولة الأولى من دوري رجال السلة، ظاهرة تحدث للمرة الأولى في ملاعبنا، بانسحاب الظفرة، بعد 6 دقائق من «الربع الثاني» لمباراته أمام الشارقة، والنتيجة تشير إلى تقدم «الملك» 41- 21، وجاء انسحاب «الفارس» اعتراضاً على الأخطاء التحكيمية.

وقال داوود التميمي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد: الانسحاب ظاهرة غير صحية، وعلى اللاعبين والمدربين والحكام التحلي بهدوء الأعصاب.

وأضاف: نجتمع خلال ساعات، عندما يصلنا تقرير حكام المباراة، الدولي هيثم قوجه لمناقشته، واتخاذ القرار المناسب لمصلحة اللعبة.

يذكر أن الظفرة عائد إلى البطولة بعد غياب لمدة موسم لتوقف النشاط بالنادي، وفي المقابل فإن الشارقة خاض المباراة، بعد أن استهل الموسم بلقب كأس الاتحاد، بعد الفوز على الوصل في النهائي.

وفاز النصر على البطائح 71- 70 والوصل على الوحدة 76-74