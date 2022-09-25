الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اتحاد السلة ينتظر تقرير حكام مباراة الشارقة والظفرة

اتحاد السلة ينتظر تقرير حكام مباراة الشارقة والظفرة
25 سبتمبر 2022 14:53

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
30 % الحضور الجماهيري للوصل في «ديربي بر دبي»
«الشارقة للإذاعة والتلفزيون».. «مكتبة لكل مذيع»


شهدت الجولة الأولى من دوري رجال السلة، ظاهرة تحدث للمرة الأولى في ملاعبنا، بانسحاب الظفرة، بعد 6 دقائق من «الربع الثاني» لمباراته أمام الشارقة، والنتيجة تشير إلى تقدم «الملك» 41- 21، وجاء انسحاب «الفارس» اعتراضاً على الأخطاء التحكيمية.
وقال داوود التميمي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد: الانسحاب ظاهرة غير صحية، وعلى اللاعبين والمدربين والحكام التحلي بهدوء الأعصاب.
وأضاف: نجتمع خلال ساعات، عندما يصلنا تقرير حكام المباراة، الدولي هيثم قوجه لمناقشته، واتخاذ القرار المناسب لمصلحة اللعبة.
يذكر أن الظفرة عائد إلى البطولة بعد غياب لمدة موسم لتوقف النشاط بالنادي، وفي المقابل فإن الشارقة خاض المباراة، بعد أن استهل الموسم بلقب كأس الاتحاد، بعد الفوز على الوصل في النهائي. 
وفاز النصر على البطائح 71- 70 والوصل على الوحدة 76-74 

كرة السلة
اتحاد كرة السلة
الشارقة
الظفرة
النصر
البطائح
الوصل
الوحدة
آخر الأخبار
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
الملك تشارلز
عربي ودولي
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
اليوم 20:51
رئيس الدولة خلال استقباله رئيس وزراء ماليزيا
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان مسارات التعاون
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©