«أوزريس» و«مهاتما» يُتوجان بكأس الوثبة في البرازيل



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج المهر «مهاتما راش»، والمهرة «أوزريس راش» لباولو جميل صليبا، بإشراف لوكاس كوينتانا أبطالاً لسباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما، بمضمار سيداد جارديم، في ولاية ساو باولو بالبرازيل، برعاية «النسخة 14» لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا، والترويج لتراث الإمارات.

وللعام الثاني على التوالي نال المهر «مهاتما راش»، بقيادة فرناندو لاروج، كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى، بمشاركة 7 أمهار في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر «على المضمار الرملي»، متفوقاً على «جونتور راش» بقيادة رودنيك فيانا، فيما جاء ثالثاً «آر جي الباك» بقيادة روبرلي فيانا.

واجتمع للسباق الثاني لمسافة 1300 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز للجائزة الكبرى على المضمار العشبي، 8 مهرات في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتمكنت المهرة «أوزريس راش» بقيادة أديفالدو سيلفا، من الدفاع عن لقبها بنجاح، للعام الثالث على التوالي، بعد صراع مثير، انتهي بتقدمها بفارق انف في المراحل النهائية.

وجاءت في المركز الثاني «نيزا راش» بقيادة رودنيك فيانا، وتبعتها «آر جي كاليفا»، بقيادة روبرلي فيانا.

الجدير بالذكر أن سباقي كأس الوثبة ستاليونز للمهرات والأمهار، شارك خلالهما الفارس البرازيلي الشهير خورخي ريكاردو، صاحب الرقم القياسي في معدلات الانتصارات على الصعيد العالمي، وجين الفيس أول امرأة تفوز ببطولة الفرسان في البرازيل مرتين.

ومنذ عام 2015، أصبحت البرازيل جزءاً من أجندة المهرجان العالمي للخيول العربية عندما نظم، في أكتوبر، السباق الأول لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية للمتدربين في أميركا الجنوبية، والتي شارك فيها عشرة من الفرسان. ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.