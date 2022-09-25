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الرياضي

الوصل يلجأ إلى «السرية» قبل «الديربي»

الوصل يلجأ إلى «السرية» قبل «الديربي»
25 سبتمبر 2022 15:00

 
مراد المصري (دبي)

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اختار الوصل أسلوب السرية، في تحضيراته لمواجهة «الديربي» أمام النصر يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة، من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث لم يكتف بخوض المباراة الودية التي خسرها أمام عجمان بـ «ثنائية»، ولكنه لم يقم بالإعلان عن تشكيلته، والتبديلات التي قام بها خلال اللقاء.
وما بين رغبة الأرجنتيني خوان بيتزي مدرب «الإمبراطور»، الحفاظ على سرية وضعية الفريق في الوقت الحالي، وتجارب الخطط الفنية التي يقوم بها، من أجل علاج بعض الجوانب، بعد مرور ثلاث جولات على انطلاق الدوري، فإن استقبال الفريق للأهداف للمباراة الرابعة على التوالي، بعد تلقيه «ثنائية» من «البركان»، تجعل الفريق مطالباً بإيجاد الحل في الجانب الدفاعي.
على صعيد آخر، أطلقت جماهير الوصل وسم «دبي صفراء»، مع إقبال على شراء تذاكر المواجهة المقبلة أمام «العميد»، بعد طرح تذاكر اللقاء، ومحاولة الحضور بأكبر عدد ممكن في استاد آل مكتوم معقل النصر.

دوري أدنوك للمحترفين
الوصل
النصر
عجمان
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