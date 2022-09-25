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الرياضي

اكتمال عقد نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

اكتمال عقد نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
25 سبتمبر 2022 14:30

معتصم عبدالله (دبي)

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تأهل شباب الأهلي والعين والنصر، والجزيرة، إلى نصف نهائي كأس نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة، حيث يشهد «مربع الذهب» مواجهتين مرتقبتين يوم السبت المقبل، بلقاء شباب الأهلي مع العين، فيما يواجه النصر منافسه الجزيرة.
وشهد ختام الدور التمهيدي، فوز شباب الأهلي على حتا 3- 0، ليعزز «الفرسان» صدارته للمجموعة الثانية، فيما ضمن الجزيرة وصافة المجموعة ذاتها بفوزه على الوصل 3-0، وحسم النصر مباراته أمام بني ياس 3-0 في المجموعة الأولى.
ويلتقي المتأهلان من «مربع الذهب»، في النهائي أكتوبر المقبل.
وتقتصر المشاركة في كأس نائب رئيس الدولة، والتي دشنت مسابقات موسم الكرة الطائرة 2022- 2023، على 7 أندية، في أعقاب انسحاب عجمان، وهي النصر وبني ياس والعين في المجموعة الأولى، وشباب الأهلي، والوصل وحتا والجزيرة في المجموعة الثانية.


 

الكرة الطائرة
شباب الأهلي
العين
النصر
الجزيرة
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