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الرياضي

تاعرابت «قلعة العميد» الطريق إلى «مونديال 2022»

تاعرابت «قلعة العميد» الطريق إلى «مونديال 2022»
25 سبتمبر 2022 14:08

 
معتصم عبدالله (دبي)

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سهلت الرغبة المشتركة ما بين إدارة النصر في تدعيم الفريق، قبل نهاية «الميركاتو الصيفي» 4 أكتوبر المقبل، وطموح المغربي الدولي عادل تاعرابت، في الحصول على فرصة للعب المستمر، لضمان حجز مقعد في تشكيلة منتخب بلاده، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2022، في سرعة التوصل إلى اتفاق مشترك يقضي بانضمام لاعب الوسط المهاجم إلى تشكيلة «العميد».
وأعلنت إدارة النصر، عن صفقة ضم تاعرابت رسمياً في صفوف النادي، في انتظار قيده في قائمة الفريق بديلاً للبرازيلي جاندير برينو «جاجا»، على أمل الظهور الرسمي الأول للاعب في مباراة «الديربي» المرتقبة لـ «العميد» أمام جاره الوصل مساء السبت المقبل، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين».
ويعد النصر «المحطة الثامنة»، في المشوار الاحترافي لتاعرابت صاحب الـ 33 عاماً، بعدما سبق له خوض تجارب متميزة في أوروبا، مع أندية توتنهام، وكوينز بارك رينجرز، وفولهام في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى ميلان وجنوى في إيطاليا، ثم بنفيكا البرتغالي، وانضم تاعرابت إلى بنفيكا عام 2015، ولعب على سبيل الإعارة لجنوى الإيطالي موسم «2017-2018»، وعاد إلى بنفيكا، ولعب معه 129 مباراة، وتوج معه بالدوري البرتغالي موسم 2018-2019، وكأس السوبر 2019.
وكان النصر أعلن في وقت سابق قبل انطلاقة الموسم الاستقرار على «الخماسي الأجنبي»، المهاجم الجامبي ديمبو داربو، البرازيلي جاندير برينو «جاجا»، المدافع البرازيلي لوكاس الفيس «لوكاو»، المنضمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب الثنائي ريان مينديز، والبرتغالي توزي المستمرين من الموسم الماضي، قبل أن يأتي قرار ضم المغربي تاعرابت، ليكون رابع صفقة جديدة على صعيد الأجانب.

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