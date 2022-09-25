شباب الأهلي يتوج بلقب «فرقية ألعاب القوى»

كلباء (الاتحاد)

توّج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، شباب الأهلي بلقب البطولة الفرقية لألعاب القوى بعد فوزه بالمركز الأول في فئة الرجال لمسافة 8 كلم وحصوله على 16 نقطة، كما تم تتويج اتحاد كلباء بطلاً لفئتي الناشئين والشباب، وذلك في بطولة الدولة الفرقية للجري التي دشنت موسم «أم الألعاب» 2022-2023، أمس الأول على شاطئ مدينة كلباء بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف أندية الدولة.

حضر البطولة اللواء د. محمد عبدالله المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس الاتحاد، ناصر عاشور، الأمين العام للاتحاد، سهيل سالم سويدان المدير المالي، علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أحلام حسن رئيس لجنة المرأة، وراشد ناصر آل علي، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

وتفوق كلباء في سباق فئة الناشئين لمسافة 4 كلم بحصوله على المركز الأول برصيد 44 نقطة، ونال خورفكان المركز الثاني برصيد 45 نقطة وحتا الثالث برصيد 75 نقطة، كما نال كلباء المركز الأول في فئة الشباب لمسافة 6 كلم بعدما حصد 30 نقطة، وجاء الشارقة ثانياً برصيد 61 نقطة، والفجيرة ثالثاً برصيد 62 نقطة، بينما تألق نادي الإمارات في سباق فئة الأشبال لمسافة 2 كلم بنيله المركز الأول برصيد 46 نقطة.

وشهد سباق السيدات لمسافة 6 كلم تألق نادي الشارقة لرياضة المرأة بحصوله على المركز الأول برصيد 14 نقطة، كما حصد النادي لقب فئة الأشبال لمسافة 2 كلم برصيد 12 نقطة وجاء البطائح ثانياً برصيد 68 نقطة.

وتوجه الدكتور محمد المر بالشكر والتقدير إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي على دعمه المستمر لمسابقات اتحاد ألعاب القوى، وحرصه على حضور فعاليات البطولة وتتويج الفائزين، كما عبر عن تقديره للأندية المشاركة وتفاعلها مع توجهات الاتحاد وبرامجه المختلفة لإثراء اللعبة والارتقاء بها إلى المستويات المطلوبة لتحقيق المنجزات الوطنية.

وقال المر: إن «ضربة البداية» في الموسم الجديد ترسخ الرؤية الداعمة للتطور المنشود، بما يتماشى مع استدامة وجودة البرامج التي تكرس نهج ألعاب القوى في الوصول إلى أفضل الممارسات التي تمهد الطريق لرفع شأن اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي، وعكس الصورة المشرفة التي تقودنا إلى النتائج الإيجابية.