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«الكنجارو» يجدد الفوز على نيوزيلندا

«الكنجارو» يجدد الفوز على نيوزيلندا
25 سبتمبر 2022 13:45

أوكلاند (أ ف ب)
جددت أستراليا فوزها على جارتها نيوزيلندا عندما تغلبت عليها 2-0 الأحد في أوكلاند وأمام 35 ألف متفرج في مباراة دولية ودية في كرة القدم في إطار استعدادات الأولى لنهائيات كأس العالم في قطر.
وسجل ميتشل دوك (54) وجايسون كامينجز (80 من ركلة جزاء) الهدفين.
وكانت أستراليا قد حسمت المواجهة الأولى قبل ثلاثة أيام لصالحها في بريزبين بهدف وحيد سجله أوير مابيل (35).
وقال مدرب أستراليا جراهام أرنولد: «بشكل عام، كان الأداء جيداً، لكني أعلم أننا قادرون على الأداء بشكل أفضل».
ويفتتح الأستراليون مشاركتهم الخامسة توالياً في النهائيات والسادسة في تاريخهم ضد فرنسا في 22 نوفمبر، قبل لقاء تونس في 26 منه والدنمارك في 30 منه ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

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