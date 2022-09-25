6 نجوم يد «عرب» في «مهمة رسمية أوروبية»!

علي معالي (دبي)

تحظى كرة اليد العربية بتواجد مميز على مستوى القارة الأوربية، خاصة في أقوى بطولاتها وهي دوري أبطال أوروبا، وذلك بوجود 6 لاعبين في مختلف الفرق المشاركة في نسخة 2022-2023، وهؤلاء اللاعبون يحملون طموحات عربية كبيرة في هذه النسخة، خاصة وأنهم من العناصر المميزة ليس فقط على الساحة العربية بل العالمية.

وتزخر النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بوجود 6 لاعبين، بواقع 4 من مصر ولاعب من الجزائر وآخر من تونس، مع فرق مختلفة يتصارعون فيما بينهم للمنافسة على أقوى الألقاب في القارة الأوروبية والعالم وهم: محمد ممدوح هاشم وعلي زين ويحيي الدرع ويحيي خالد وخليفة غضبان وياسين بالكايد.

وتشهد البطولة يوم «الأربعاء» المقبل صراعاً قوياً بين اللاعبين المصريين والجزائريين في منافسات المجموعة الأولى عندما يلتقي فيزبيرم المجري مع دينامو بوخارست الروماني في الجولة الثالثة المنافسة الأوروبية.

يضم دينامو بوخارست بين صفوفه ثنائيا مصريا على أعلى مستوى سبق لهما الفوز بلقب دوري الأبطال، وهما محمد ممدوح هاشم مع نادي مونبلييه الفرنسي موسم 2017-2018 وعلي زين المتوج مع برشلونة الإسباني باللقب الأخير، ومعهما الجزائري الحارس خليفة غضبان بطل أوروبا مع فريق فيزبيرم المجري 2019.

أما الفريق المقابل وهو «فيزبيرم المجري»، فيتواجد فيه الثنائي المصري يحيي الدرع ويحيي خالد، وهما من العناصر المتميزة للغاية في كرة اليد المصرية والعربية والأفريقية، وسبق لأكثر من لاعب عربي أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا: محمد ممدوح هاشم وعلي الزين (مصر) وخليفة غضبان ورابح غربي (الجزائر).

تضم المجموعة الأولى أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وماجديبورج الألماني وجوج الدانماركي وبورتو البرتغالي ودينامو بوخارست الروماني وفيزبيرم المجري وكيسله بولوك البولندي ودينامو زغرب الكرواتي.

فيما تضم المجموعة الثانية برشلونة الإسباني (حامل اللقب) وسيزجيد المجري ولومز كيسله البولندي وكيل الألماني ونانت الفرنسي وألفيروم النرويجي وألبورج الدنماركي وبيفوارنا لاسكو السلوفيني.

وتملك العناصر العربية المشاركة سمعة مدوية في أرجاء أوروبا لتواجدها مع أندية كبيرة، وتأهل أكثر من لاعب للمباراة النهائية مثل خليفة غضبان وعلي زين وممدوح هاشم ويحيي خالد.

ويعتبر الحارس الكويتي علي صفر أول لاعب خليجي يشارك في هذه المسابقة مع فاردار المقدوني وذلك في نسخة 2019.