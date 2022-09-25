«سهم» على قمة «النوف 43» الشراعي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تُوج «سهم» لعبد الله إبراهيم عبد الله الحمادي بطلاً لسباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وحصل البطل على 210 آلاف درهم جائزة مالية، وذلك بعد منافسة شرسة مع «نمران» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان الذي حل ثانياً، وحصل على 170 ألف درهم جائزة الوصيف، فيما كان المركز الثالث من نصيب «زيورخ» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وحصل على 150 ألف درهم جائزة مالية، وحل رابعاً «مربك» لمحمد راشد مصبح الرميثي وحصل على 115 ألف درهم.

أما المركز الخامس فكان من نصيب «حشيم» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 110 آلاف درهم جائزة مالية، وسادساً حل «شاهين» لحمدان سعيد جابر الحربي وحصل على 100 ألف درهم، فيما جاء في المركز السابع «الظفرة»، للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 90 ألف درهم، وثامناً جاء «نزاع» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 80 ألف درهم، فيما حل تاسعاً «داحس» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وحصل على 75 ألف درهم، وكان المركز العاشر من نصيب «مفارج» لمبارك حمد محمد العامري وحصل على 72 ألف درهم جائزة مالية.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية وخليفة راشد الرميثي مدير قسم السباقات التراثية.

ويعد سباق النوف الجولة الثانية من هذه الفئة، وهو الأول بعد العودة من التوقف الصيفي الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر.