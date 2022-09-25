الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

خورفكان بطل الدرع العام للمصارعة وكأس الناشئين

خورفكان بطل الدرع العام للمصارعة وكأس الناشئين
25 سبتمبر 2022 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان مسارات التعاون


تُوج خورفكان بلقب درع التفوق العام، موسم 2021-2022، بعد أن حصد لقب كأس الناشئين، في ختام كأس رئيس الدولة للمصارعة، المؤجلة من الموسم الماضي، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت بصالة نادي خورفكان بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 160 لاعباً من 6 أندية، ممثلة في دبي، والأنصار بالشارقة، وعجمان، ودبا الفجيرة، والفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان مستضيف البطولة، واتسمت مبارياتها بكافة فنون المنافسة والإثارة والتحدي، مما يبشر بقاعدة عريضة للعبة.
وجاء تتويج خورفكان بلقب فئة الناشئين، برصيد 4 ميداليات ذهبية وبرونزية، وتبعه الفجيرة للفنون القتالية، وله ذهبية وبرونزية، والأكاديمية الدولية دبي «برونزيتين»
وعلى مستوى فئة الأشبال، احتل الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول، وله 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وتبعه خورفكان برصيد ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، والأنصار بالشارقة بـ 3 برونزيات.
على مستوى الفردي لفئة الأشبال، حقق حميد عيسى «خورفكان» ذهبية وزن تحت 35 كجم، ومروان يوسف «الفجيرة» ذهبية وزن تحت 40، ومحمد النقبي «خورفكان» ذهبية وزن تحت 50، وعبد الله سمير «الفجيرة» ذهبية وزن تحت 60 كجم، وفاز سلطان خميس «الفجيرة» بذهبية وزن تحت 70 كجم.
وفي فئة الناشئين، نال خميس شاهين الهوتي «خورفكان» ذهبية وزن تحت 50 كجم، وسلطان فهد «الفجيرة» ذهبية وزن 60، واستحق خالد النقبي «خورفكان» ذهبية وزن تحت 70 كجم، وحمد الهاشمي «خورفكان» ذهبية وزن تحت 80 كجم، وعبدالرحيم الساعدي «خورفكان» ذهبية فوق 80 كجم.
وفي ختام البطولة، قام ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والإمارات الشمالية، بتبادل الدروع التذكارية، وتتويج الفرق الفائزة، في حضور سالم النقبي رئيس مجلس إدارة خورفكان، وإبراهيم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمار علاي أمين السر العام، وخالد الرئيسي مشرف الألعاب الفردية والجماعية، وبدر النقبي المدير المالي، وعبد الله زينل مدير الفرق الرياضية، في «مسك ختام» للبطولة الناجحة التي سخر لها خورفكان كافة متطلبات النجاح.

الإمارات
خورفكان
المصارعة
اتحاد المصارعة والجودو
ناصر التميمي
آخر الأخبار
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
الملك تشارلز
عربي ودولي
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
اليوم 20:51
رئيس الدولة خلال استقباله رئيس وزراء ماليزيا
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان مسارات التعاون
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©