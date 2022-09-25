خورفكان بطل الدرع العام للمصارعة وكأس الناشئين



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج خورفكان بلقب درع التفوق العام، موسم 2021-2022، بعد أن حصد لقب كأس الناشئين، في ختام كأس رئيس الدولة للمصارعة، المؤجلة من الموسم الماضي، وذلك في ختام البطولة التي أقيمت بصالة نادي خورفكان بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 160 لاعباً من 6 أندية، ممثلة في دبي، والأنصار بالشارقة، وعجمان، ودبا الفجيرة، والفجيرة للفنون القتالية، وخورفكان مستضيف البطولة، واتسمت مبارياتها بكافة فنون المنافسة والإثارة والتحدي، مما يبشر بقاعدة عريضة للعبة.

وجاء تتويج خورفكان بلقب فئة الناشئين، برصيد 4 ميداليات ذهبية وبرونزية، وتبعه الفجيرة للفنون القتالية، وله ذهبية وبرونزية، والأكاديمية الدولية دبي «برونزيتين»

وعلى مستوى فئة الأشبال، احتل الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول، وله 3 ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان، وتبعه خورفكان برصيد ذهبيتين وفضيتين وبرونزيتين، والأنصار بالشارقة بـ 3 برونزيات.

على مستوى الفردي لفئة الأشبال، حقق حميد عيسى «خورفكان» ذهبية وزن تحت 35 كجم، ومروان يوسف «الفجيرة» ذهبية وزن تحت 40، ومحمد النقبي «خورفكان» ذهبية وزن تحت 50، وعبد الله سمير «الفجيرة» ذهبية وزن تحت 60 كجم، وفاز سلطان خميس «الفجيرة» بذهبية وزن تحت 70 كجم.

وفي فئة الناشئين، نال خميس شاهين الهوتي «خورفكان» ذهبية وزن تحت 50 كجم، وسلطان فهد «الفجيرة» ذهبية وزن 60، واستحق خالد النقبي «خورفكان» ذهبية وزن تحت 70 كجم، وحمد الهاشمي «خورفكان» ذهبية وزن تحت 80 كجم، وعبدالرحيم الساعدي «خورفكان» ذهبية فوق 80 كجم.

وفي ختام البطولة، قام ناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد، ومحمد جاسم أمين السر المساعد، وعيسى بن هويدن عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والإمارات الشمالية، بتبادل الدروع التذكارية، وتتويج الفرق الفائزة، في حضور سالم النقبي رئيس مجلس إدارة خورفكان، وإبراهيم سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمار علاي أمين السر العام، وخالد الرئيسي مشرف الألعاب الفردية والجماعية، وبدر النقبي المدير المالي، وعبد الله زينل مدير الفرق الرياضية، في «مسك ختام» للبطولة الناجحة التي سخر لها خورفكان كافة متطلبات النجاح.