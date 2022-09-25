«النصر» الأول لـ «العميد» في كأس اليد



رضا سليم (دبي)



فاز شباب الأهلي على مليحة 29-22، ضمن المجموعة الأولى، لمنافسات الجولة الثانية من كأس الإمارات لكرة اليد للرجال، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الفرسان» 19-12، ليتصدر القمة بـ «العلامة الكاملة»، بعدما فاز في الجولة الأولى على الوصل 24-22 في «ديربي دبي»، وتنتظر المجموعة عودة الشارقة من بطولة الأندية العربية المقامة حالياً في تونس.

ويلتقي مليحة مع الوصل يوم السبت المقبل، فيما يدخل «الملك» أجواء البطولة 4 أكتوبر أمام مليحة، ومن بعده الوصل، على أن يواجه شباب الأهلي في ختام الدور الأول.

وفي المجموعة الثانية، حسم النصر مواجهة العين لمصلحته، بعدما نجح في الفوز 26-23، وانتهى الشوط الأول بتقدم «العميد» 14-10، وهو الفوز الأول للفريق الأزرق في المجموعة.

وافتتح «الزعيم» المشوار، بالفوز على دبا الحصن 26-20، ويغيب عن لقاءات المجموعة الثانية الجزيرة الذي يخوض مبارياته بداية من 4 أكتوبر أمام النصر، ومن بعده دبا الحصن والعين.

من ناحية أخرى، توجه شباب الأهلي إلى البحرين لإقامة معسكر خارجي، استعداداً للموسم الجديد، ويستمر حتى الأول من أكتوبر ويخوض 4 مباريات ودية مع فرق بحرينية.