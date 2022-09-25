«جرعة برتقالية» من «ودية الإمبراطور»



رضا سليم (دبي)



حقق عجمان مكاسب عدة، من المباراة الودية أمام الوصل، على استاد زعبيل، قبل لقاء دبا يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وأولها الفوز بهدفين، والذي غاب عن «البرتقالي» في أول 3 مباريات من الدوري، حيث تعادل مع العين، وخسر أمام الشارقة وشباب الأهلي، وبالتالي جاء الانتصار معنوياً للاعبين.

ويضاف إلى ذلك أن الفريق خاض المباراة، في غياب 3 أجانب، هم البحريني علي مدن، والكونغولي بريستيج مبونجو، وكلاهما انضم إلى منتخب بلاده، والسلوفيني ميرال الغائب عن آخر مباراتين للإصابة.

وأدى غياب الثلاثي إلى الدفع بمجموعة من اللاعبين، حيث شارك نوفاك بجانب عبدالرحمن راكان في «قلب الدفاع»، وعاد وليد اليماحي إلى الجبهة اليسرى، بعدما غاب عن مباراة الشارقة الأخيرة في الدوري، ومحمد إسماعيل، كما لعب عبيد المهري ومحمد هلال منذ البداية في الوسط، بجانب فراس بالعربي الذي عاد إلى الفريق، والمغربي وليد أزارو في الهجوم.

وواصل أزارو هوية إحراز الأهداف، بعدما سجل الهدف الأول، وعزز عبيد المهري النتيجة بالهدف الثاني، بتسديدة من خارج المنطقة، ويعد المهري من المواهب الواعدة، ويتمتع بجرأة كبيرة في الهجوم وتسجيل الأهداف، وسبق أن هز شباك العين في الدوري، قبل أن يتم إلغاء الهدف.

وبشكل عام اطمأن جوران مدرب الفريق على مجموعة اللاعبين البدلاء بالإضافة إلى أن المدرب دفع بلاعبين آخرين في الشوط الثاني، لتكون المباراة الودية مفيدة من كافة الأمور الفنية.