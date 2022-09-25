موسيماني مدرباً للأهلي السعودي

الرياض (د ب أ)



أعلن الأهلي السعودي تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرباً جديداً للفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، من دون الكشف عن مدة العقد ولا قيمته.

ويتولى موسيماني «58 عاماً» المنصب خلفا للأوروجوياني روبرت سيبولدي، في محاولة لإعادة أهلي جدة إلى دوري المحترفين السعودي، بعد استغناء إدارة الأهلي عن خدماته مطلع سبتمبر الجاري، إثر النتائج المتعثرة في دوري الدرجة الأولى، حيث تعادل أمام القيصومة 1-1 وخسر أمام الأخدود 0-2.

وكان الأهلي المصري وموسيماني اتفقا على إنهاء التعاقد بالتراضي بينهما، بعد أن شهدت فترة تولي المدرب الجنوب أفريقي تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

ويستعد النادي الأهلي السعودي لمواجهة نظيره نادي جدة، في الخامس من أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن الجولة

السادسة، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الأول.