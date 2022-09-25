الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

موسيماني مدرباً للأهلي السعودي

موسيماني مدرباً للأهلي السعودي
25 سبتمبر 2022 11:04

الرياض (د ب أ)


أعلن الأهلي السعودي تعيين الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرباً جديداً للفريق الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، من دون الكشف عن مدة العقد ولا قيمته.

ويتولى موسيماني «58 عاماً» المنصب خلفا للأوروجوياني روبرت سيبولدي، في محاولة لإعادة أهلي جدة إلى دوري المحترفين السعودي، بعد استغناء إدارة الأهلي عن خدماته مطلع سبتمبر الجاري، إثر النتائج المتعثرة في دوري الدرجة الأولى، حيث تعادل أمام القيصومة 1-1 وخسر أمام الأخدود 0-2. 

أخبار ذات صلة
السعودية تطلق منصة "نسك" الإلكترونية لتيسير إجراءات قدوم المعتمرين
صلاح يغيب عن «تجربة» مصر وليبيريا

وكان الأهلي المصري وموسيماني اتفقا على إنهاء التعاقد بالتراضي بينهما، بعد أن شهدت فترة تولي المدرب الجنوب أفريقي تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين.

ويستعد النادي الأهلي السعودي لمواجهة نظيره نادي جدة، في الخامس من أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله، ضمن الجولة
السادسة، ويحتل الفريق المركز السابع برصيد 8 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الأول.

السعودية
مصر
جنوب أفريقيا
بيتسو موسيماني
الأهلي السعودي
الأهلي المصري
آخر الأخبار
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
الإمارات
وصول باخرة مساعدات إماراتية إلى كراتشي
اليوم 21:29
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
عربي ودولي
أول رئيسة وزراء لإيطاليا.. من هي ميلوني؟
اليوم 20:39
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
عربي ودولي
أميركا تحدد 12 مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا
اليوم 21:39
الملك تشارلز
عربي ودولي
منظم مراسم تتويج الملك تشارلز يوجه طلباً للمحكمة
اليوم 20:51
رئيس الدولة خلال استقباله رئيس وزراء ماليزيا
الإمارات
رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان مسارات التعاون
اليوم 20:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©