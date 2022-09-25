فاران يدعم «الديك العائد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد رافائيل فاران قلب دفاع مانشستر يونايتد وفرنسا، على أهمية وجود زميله أوليفييه جيرو مهاجم إيه سي ميلان الإيطالي في منتخب «الديوك» للدور الكبير الذي يلعبه في انتصارات الفريق، ولكونه هداف وصاحب خبرة دولية كبيرة.

جيرو عاد إلى المنتخب، بعد أن استبعد في تجمع يونيو الماضي، وأعلن بقوة عن نفسه، بالهدف الذي سجله في مرمى النمسا، في دوري الأمم الأوروبية، في المباراة التي انتهت بفوز فرنسا 2-صفر، ليرفع رصيده من الأهداف مع «الديوك» إلى 49 هدفاً، ويقلص الفارق بينه وبين «المخضرم» تيري هنري «51 هدفاً» إلى هدفين فقط.

ونال جيرو مساندة كبيرة من زملائه، بعد العودة إلى المنتخب، وأبدوا جميعاً ارتياحهم لعودته، وكان فاران أول الداعمين له، حيث صرح خلال مؤتمر صحفي قبل مباراة فرنسا أمام الدانمارك في دوري الأمم الأوروبية، قائلاً: جيرو عنصر مهم في المجموعة، ويقدم خبرته وفاعليته وحيويته وهدوءه، رغم كبر سنه «35 عاماً»، ويبدو في الملعب، كما لو كان شاباً في الثامنة عشرة، يلعب للمرة الأولى.

وأضاف: جيرو صاحب عقلية استثنائية ومسيرته الكروية معروفة للجميع، وعودته أسعدتنا جميعاً، مثلما أسعدت أهدافه الجماهير، لأنه شخصية جديرة بالتقدير والاحترام، وهداف لا غبار عليه.

ومن جانبه، قال ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا: جيرو يحظى بكثير من المساندة من زملائه وهو يستحقها، أما مسألة تدخل اللاعبين في اللاعب الذي أضمه إلى المنتخب أو أستبعده، هذا ليس دورهم.

جيرو يستهدف المشاركة في خامس بطولة كبرى له مع «الديوك»، بعد أن شارك منذ بدايته مع المنتخب عام 2011، في مونديال البرازيل 2014، وروسيا 2018، ويورو 2012 و2016 و2020.

ورغم مشاركة جيرو في كأس العالم الماضية بروسيا، إلا أنه لم يسجل خلالها أي هدف، ولكن ذلك لم يحرم فرنسا من الفوز بكأس البطولة.