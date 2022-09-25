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«أبيض الناشئين» يتعادل مع قطر

«أبيض الناشئين» يتعادل مع قطر
25 سبتمبر 2022 09:08

 
دبي (الاتحاد)

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تعادل منتخب الناشئين مواليد 2006 مع قطر 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب ذياب عوانة، في ختام معسكره الداخلي بدبي، والذي يُعد محطة الإعداد الأخيرة استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً 2022 في إندونيسيا، سجل منصور الغاوي هدف «أبيض الناشئين» في الدقيقة 35.
وخاض «أبيض الناشئين» يوم الثلاثاء الماضي «ودية» أمام الأردن، انتهت لمصلحة «الضيف» بهدف من ضربة جزاء.
ويخوض منتخبنا التصفيات الآسيوية من 1 إلى 9 أكتوبر المقبل، حيث يلعب ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب إندونيسيا، ماليزيا، فلسطين وجوام.

الإمارات
منتخب الناشئين
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