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العروبة يزاحم على صدارة «الأولى»

العروبة يزاحم على صدارة «الأولى»
24 سبتمبر 2022 19:54

 
معتصم عبدالله (دبي)

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صعد العروبة إلى المركز الثالث في «دوري الدرجة الأولى»، بفوزه على جلف أف سي بثلاثية، في انطلاق الجولة الثالثة، والتي شهدت تغلب الرمس على بينونة 4-2، والحمرية أمام مصفوت 4- 1، فيما حسم التعادل 1-1 مواجهة الفجيرة وسيتي.
وحسم العروبة المواجهة أمام جلف بـ «ثلاثية» سعيد عبيد في الدقيقة 23، فيليب فيك في الدقيقة 26، وعزان محمود في الدقيقة 52، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث، مقابل 3 نقاط لجلف أف سي في المركز الثالث عشر.
وحول الرمس تأخره أمام مضيفه بينونة بهدف إلى فوز 4-2، وشهدت المباراة تألق الموريتاني أحمد الولي الذي سجل هدفين للرمس في الدقيقتين 46 و71، ورفع الرمس رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس مؤقتاً، فيما بقى بينونة في المركز الأخير من دون رصيد بالخسارة الثالثة على التوالي.
واحتفل الحمرية بفوزه الأول في الدوري، وحول تأخره أمام ضيفه مصفوت بهدف داوود علي المبكر في الدقيقة 4، إلى فوز 4-1 بفضل أهداف جورج دووبنج في الدقيقة 54، والبدلاء أليكساندر في الدقيقة 73، معتصم ياسين في الدقيقة 77، ومحمد الزعابي في الدقيقة 89.
وحسم التعادل لقاء الفجيرة وسيتي 1-1، وافتتح محمد عادل التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 84، وأدرك خليل حسن التعادل للضيوف، ورفع الفجيرة رصيده إلى نقطتين من ثلاث مباريات في المركز الخامس عشر، مقابل 5 نقاط لسيتي الرابع.
وتختتم مباريات الجولة الثالثة اليوم بإقامة 4 مباريات أهمها مواجهة الجزيرة الحمراء «المتصدر» وضيفه العربي «الوصيف»، بجانب مباريات التعاون والذيد، الإمارات وحتا، دبا الحصن وفرسان هسبانيا، فيما سيكون مسافي صاحب المركز الثاني عشر في الراحة.

 

دوري الدرجة الأولى
العروبة
الرمس
الحمرية
مصفوت
الفجيرة
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