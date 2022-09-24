«هوني بروف» بطل كأس الوثبة



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج الجواد «هوني بروف» لتيري تولي، بقيادة دانيال بينافيدس، وبإشراف روهندا تولي، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز الذي استضافه مضمار لون ستار بارك الأميركي، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في مختلف القارات.

واجتمعت للسباق البالغ جائزته 8,400 دولار، 8 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1200 متر، وتمكن «هوني بروف» بقيادة بينا فيدس، من اكتساح منافسيه متفوقاً بفارق 2.75 طول عن «آر بي بيليونس»، بقيادة فرانسسكو جيليس لمزرعة روز بروك، بإشراف جيرنستو توريز.

وسجل البطل المنحدر من نسل «ان بروف»، والفرس «سويت هوني» زمناً وقدره 1:24:02 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 1.5 طول عن الثاني «آر بي رامبيج» لريتا ديلون بإشراف نفس المالكة وقيادة في أوريتا جي آر.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ومن رعاته أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.