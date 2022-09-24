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برشلونة يفقد ثنائي الدفاع!

برشلونة يفقد ثنائي الدفاع!
24 سبتمبر 2022 19:30

برشلونة (أ ف ب)
أكد نادي برشلونة ثاني ترتيب الدوري الإسباني، إصابة ثنائي الدفاع الأوروجوياني رونالد أراوخو والوافد الجديد إلى صفوفه هذا الصيف الفرنسي جول كونديه خلال تأدية واجبهما الدولي استعداداً لمونديال 2022.
وأصيب أراوخو بتمزق في عضلات الفخذ ليخرج منذ الدقيقة الأولى في الخسارة أمام إيران 0-1 ودياً، فيما يعاني كونديه بدوره من إصابة في فخذه، حيث خاض 23 دقيقة فقط في فوز فرنسا على النمسا 2-0 الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية.
وسيغيب المدافعان عن المباراة القادمة لبلادهما ومن المحتمل ألا يكونا متاحين لمباريات برشلونة الأولى عندما تستأنف الدوريات الأوروبية نشاطها عقب نهاية النافذة الدولية.
وبات مدرب النادي «الكتالوني» ولاعب وسطه السابق تشافي هرنانديز أمام معضلة تجديد خط الدفاع وتعويض غياب هذا الثنائي مع اقتراب موعد الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد في 16 أكتوبر المقبل، حيث من المرجح أن يعمد إلى إعادة إقحام المخضرم جيرارد بيكيه الذي بات يلازم مقاعد البدلاء.
في المقابل، وبعد وصوله حديثاً قادماً من إشبيلية، بات كونديه جزءًا أساسياً من دفاع برشلونة، وغالباً ما يلعب في مركز الظهير الأيمن، في حين تشير تقارير اسبانية إلى أن الدولي الفرنسي سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل، على الرغم من أن النادي لم يحدد مدة التعافي.
ويعاني برشلونة من إصابات عدة في صفوف لاعبيه الدوليين خلال النافذة الدولية، إذ تعرض أيضاً مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي لإصابة في أوتار ركبته الخميس خلال مباراة الفوز على بولندا 2-0، والتي شهدت أيضاً استبدال لاعب الوسط فرنكي دي يونج خوفاً من تفاقم إصابته.

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