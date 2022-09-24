انطلاقة قوية لمنافسات كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت، اليوم «السبت»، منافسات كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو، في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وسط حضور جماهيري صاخب، وأجواء حماسية متميزة.

وانطلقت البطولة بإجراءات الوزن الرسمية، لجميع الفئات المشاركة في البطولة «الناشئات تحت 16 سنة، والشابات تحت 18 سنة، والكبار فوق 18 سنة»، بمشاركة مجموعة من ألمع المواهب النسائية، واللاعبات المصنفات من أندية وأكاديميات بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، والظفرة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبالمز الرياضية تيم 777، وتيم نوجيرا، ومركز التدريب التابع للاتحاد في دبي، وإنتروبي جو جيتسو.

وشهدت منافسات البطولة ندّية عالية بين الأندية المشاركة، حيث أبدت اللاعبات تصميماً كبيراً على الفوز، لضمان تأهل أنديتهن إلى الدور النهائي، والوقوف على منصة تتويج البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها 460 ألف درهم.

ومن جانبه، تقدم فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، أنه بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة التي توفر الفرصة والدعم لبنت الإمارات، مما قادها إلى أرفع المراتب العالمية، مشيراً إلى أهمية بطولة كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو على أجندة الاتحاد السنوية، حيث تسهم في مد المنتخبات الوطنية بأفضل المواهب والبطلات القادرات على تمثيل الدولة بأفضل صورة، واعتلاء منصات التتويج القارية والعالمية.

وأضاف: يعمل اتحاد الجو جيتسو وفق خطة مدروسة، لصقل وإعداد المنتخب الوطني لفئتي الرجال والسيدات على حد سواء، وقد كان لتنظيم فعاليات رياضية خاصة للسيدات، بالغ الأثر في رفع معدلات إقبال بنات الإمارات على ممارسة رياضة الجو جيتسو، وتشجيعهن على المشاركة في مختلف المناسبات الرياضية المحلية والعالمية.

وأشاد الشامسي بالمشاركة الناجحة للأندية والأكاديميات ومساهمتها الفاعلة في إنجاح البطولة، مؤكداً أن الأندية والأكاديميات شريك أساسي للاتحاد في كل نجاح، وأن دورهم واضح للغاية في نشر وتطوير اللعبة والكشف عن المواهب.

وأثنى الشامسي على أداء اللاعبات المميز والنزالات عالية المستوى، وتقدم بالتهنئة للأندية والأكاديميات التي حجزت مكاناً لها في الدور النهائي للبطولة.

بدوره، أشاد رامون ليموس مدرب منتخب الإمارات للجو جيتسو بالمستوى الفني المتميز الذي تتمتع به لاعبات الإمارات، مؤكداً أن كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو يمثل منصة مثالية لاكتشاف المواهب الواعدة التي تتمتع بحظوظ جيدة للالتحاق بالمنتخب، خصوصاً أن المنتخب مقبل على عدد من الاستحقاقات العالمية المهمة، والتي ستكون العاصمة أبوظبي مسرحاً لها.

وأضاف: من خلال متابعتي للمنافسات، أستطيع القول إن معظم اللاعبات المشاركات يمتلكن الإرادة والإصرار على إثبات أحقيتهن في الحصول على فرصة الانضمام إلى المنتخب، ويمثل هذا الأمر مكسباً حقيقياً لنا على صعيد توفر أكثر من لاعبة لكل وزن من الأوزان المعتمدة، ما يعزز من تنافسية المنتخب الوطني، وزيادة قدرته على تحقيق أكبر عدد من الميداليات مستقبلاً.

وقالت الهنوف المرزوقي لاعبة نادي الوحدة التي تأهلت إلى النزال النهائي عن فئة الناشئات تحت 16 سنة وزن 63 كجم: فخورة بالتأهل إلى النهائي وتعزيز فرصة نادي الوحدة لاعتلاء منصة التتويج، وكل ذلك بفضل الاستعداد الجيد لهذه البطولة والمساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظيت بها.

وأضافت: الوصول إلى النهائي تطلّب أعلى درجات التركيز والاجتهاد، وقد تمكنت من الفوز في ثلاثة نزالات متتالية، إنه شرف كبير لي أن أشارك في البطولة، وأسعى جاهدة لحصد اللقب مع الوحدة.

من ناحيتها، قالت عفراء خلفان الكتبي من نادي العين، والتي تنافس في فئة الشابات تحت 18 سنة وزن 52 كجم: هدفي هو الوصول إلى النهائي، والآن قطعت نصف المشوار نحو الوقوف على منصة التتويج.

وأضافت: نجح نادي العين في تحقيق لقب البطولة الغالية خلال الأعوام الماضية، وهو نتيجة طبيعية للاستثمار في اللاعبات، وتوفير كل الإمكانات التي تؤهلهن للمنافسة على أهم الألقاب، وأحرص على أن أكون جزءاً أساسياً من هذا الإنجاز والتتويج باللقب مع جيل من اللاعبات لا يرضى إلا بالمركز الأول.

بدورها قال شما الحوسني لاعبة نادي بني ياس التي تنافس في فئة الكبار وزن 57 كجم: إن المشاركة في البطولة والمنافسة مع بنات الوطن على اللقب المحلي الأغلى مدعاة للفخر والاعتزاز.

وأضافت: رغم أن البطولة محلية، إلا أنها تجمع العديد من البطلات واللاعبات المصنفات عالمياً، مما أسهم في ارتفاع المستوى الفني للبطولة، وأحاول جاهدة لمساعدة النادي على الوصول إلى منصة التتويج، وبطولة بهذا المستوى تساعدنا في الإعداد المثالي للبطولات والاستحقاقات القادمة.