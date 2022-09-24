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إثارة كبيرة في تحديات «هجن أبناء القبائل» بالمرموم

إثارة كبيرة في تحديات «هجن أبناء القبائل» بالمرموم
24 سبتمبر 2022 19:00

دبي (الاتحاد)
شهد ميدان المرموم، إقامة تحديات الثنايا لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم، والتي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة خمسة كيلومترات بمشاركة واسعة من مؤسسات هجن أبناء القبائل من كل دول الخليج العربي.
وتميزت (شفا) بشعار عبدالله بن حمود بن ياسر الجحافي من خلال التحدي الرئيسي للثنايا الأبكار المحليات حيث نجحت في قطع المسافة في زمن وقدره 7:48:4 دقائق.
وكان التألق من نصيب ذات الشعار في الشوط الثاني للثنايا الأبكار المهجنات والذي فازت بناموسه (قيادة) لـ عبدالله بن حمود بن ياسر الجحافي وذلك بتوقيت وقدره 7:47:6 دقائق.
وحسم (مرشح) المملوك لشعار مرغم وراشد محمد راشد بن غدير الكتبي ثالث أشواط الثنايا والمخصص للجعدان المحليات وذلك في زمن بلغ 7:55:2 دقائق.
ولم يتأخر شعار مرغم عن درب الصدارة في الشوط الرابع للثنايا الجعدان المهجنات حيث نجح (سديم) لـ حمد راشد حمد غدير الكتبي في بلوغ القمة بزمن وقدره 7:56:2 دقائق.
وتواصلت التحديات أمس، وذلك من خلال ستة عشر شوطاً في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل لمسافة خمسة كيلومتر.
وأعلنت (الثريا) ملك سالم محمد بن مترف الطنيجي عن أنها اسم صعب في عالم سباقات الكبار هذا الموسم حيث كررت فوزها بتحدي الحول المحليات في أول الأشواط للجولة الثانية على التوالي وذلك بحصولها على زمن وقدره 7:59:4 دقائق.
ونجحت (دبي) المملوكة لـ السعيدي سرور سعيد الكتبي في اعتلاء قمة الحول المهجنات في الشوط الثاني وذلك توقيت بلغ 7:57:0 دقائق.
وحقق (الشاذلي) ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات وأهداه لمالكه حمدان بخيت محمد الراشدي بعد وصوله لخط النهاية في زمن وقدره 8:08:9 دقائق.
وأهدى (سكر) صدارة رابع الأشواط لمالكه سالم محمد هويدن إجتبي بعد تخطيه لجميع الزمول المهجنات وقطعه مسافة السباق في توقيت بلغ 8:01:5 دقائق.
وبلغ التوقيت الافضل في كل الأشواط 7:54:6 دقائق حققته (مهمة) ملك سعادة أحمد سلطان الحلامي والتي حازت على قمة التحدي السادس للحول المهجنات.

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