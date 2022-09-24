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«زوارق أبوظبي» تعزز صدارة بطولة العالم

«زوارق أبوظبي» تعزز صدارة بطولة العالم
24 سبتمبر 2022 18:42

 
سان نازاروا (الاتحاد)


انتزع زورق «أبوظبي 6»، بقيادة شون تورنتي لقب السباق الرئيسي الأول، للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-1»، والمقامة في مدينة سان نازارو الإيطالية، وذلك بعد تمسكه المركز الأول في صدارة السباق، منذ الدورة الأولى، وتبعه زورق «السويدي 1» جوناس آندرسون، وزورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي، ليعزز الفريق الإماراتي نتائجه في الصدارة والترتيب العام للبطولة في طريقه للمنافسة على «لقب 2022» للمنافسة.
وكان بداية السباق بانطلاق شون من المركز الأول، مستفيداً من حصد المركز الأول في سباق الزمن، ومنذ الدورة الأولى يتصدر «زورق أبوظبي» السباق، وخلفه «زورق الشارقة»، بقيادة سامي سيليو، وثالثاً زورق حامل اللقب جوناس آندرسون.

 

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وانطلق زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي، من المركز الخامس، ومع مرور دورات السباق، وحلول الدورة السابعة عشر، يرفع العلم الأصفر، بعد انقلاب زورق النرويجية ميريت ستروموي في المسار.
ومع انتظار رفع العلم الأخضر ينسحب أيضاً زورق الشارقة بقيادة سيليو من المنافسة، وجاءت الدقائق التالية مجنونة برفع العلم الأخضر لتستأنف الزوارق سرعتها المعهودة، ليأتي انقلاب زورق الإيطالي ألبرتو كامبراتو هذه المرة في المسار، حتى يرفع العلم الأصفر مجدداً حتى سحب الزورق المتعطل.
ومع حلول الدورة السادسة والعشرين، يستأنف السباق برفع العلم الأخضر، ويعود شون للصدارة مرة أخرى، ويتقدم زورق القمزي إلى المركز الثالث، وتستمر النتائج نفسها حتى الدورة الأربعين، ورفع العلم الشطرنجي معلناً فوزاً مستحقاً بالمراكز الأولى لفريق أبوظبي.
ورفع زورق «أبوظبي 6» رصيده إلى 40 نقطة ويعزز صدارته للترتيب العام أكثر، في حين استمر «زورق أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي في «الوصافة» وله 27 نقطة، وتتحول الأنظار إلى السباق الثاني والختامي للجولة والذي ينطلق غداً «الأحد»، في حين يأتي جوناس ثالثاً في الترتيب العام «22 نقطة»،
من ناحيته وجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي التهنئة بالفوز، إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وهنأ الأبطال على النتائج الإيجابية في السباق الأول والاستمرار في صدارة البطولة.
وقال: حققنا المطلوب في السباق الأول، ووصلنا إلى الهدف بأن نعزز الصدارة أكثر في الترتيب العام، وأيضاً التزم متسابقينا بالخطة المطلوبة والموضوعة قبل انطلاق المنافسة.
وكشف الرميثي عن أن نتائج السباق الأول تمنح الفريق حافزاً أكبر لتقديمه من خلال السباق الثاني، والاستمرار على نفس النهج في العطاء والتفوق عبر المنافسة.
وتنطلق غداً «الأحد» منافسات السباق الرئيسي الثاني للجولة، والختامي، وبنفس عدد الزوارق المشاركة في سباق أمس، ومن المقرر أن تقام صباح الأحد، تصفيات للزمن بين الزوارق والفرق، لتحديد مراكز الانطلاقة في السباق الرئيسي الختامي أيضاً.

 

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