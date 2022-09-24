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بيراميدز يبدأ معسكر دبي

بيراميدز يبدأ معسكر دبي
24 سبتمبر 2022 18:16

 
دبي (د ب أ) 

يبدأ بيراميدز المصري معسكره في دبي اليوم، والذي يستمر إلى 3 أكتوبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد، ويؤدي الفريق تدريباته اليومية بملعب الشرطة، وفقاً لبرنامج الإعداد، وينتظر أن يخوض مباراتين وديتين في الإمارات 27 سبتمبر و2 أكتوبر، ويجرى حالياً الاتفاق على الطرف الآخر لكل من المباراتين.

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وضمت قائمة بيراميدز 21 لاعباً هم شريف إكرامي ويوسف نادر وأحمد دعدور، وأحمد سامي وأحمد فتحي وكريم حافظ ويوسف شعبان ومحمد الشيبي ومحمود عبد العاطي دونجا ورمضان صبحي ومحمد صادق وهشام محمد ووليد الكرتي وعبد الله السعيد وعبد الله مجدي وإيريك تراوري وإبراهيم عادل ومحمود وادي وفخري لاكاي ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف.
ومن المقرر أن يلحق مصطفى فتحي لاعب الفريق بالبعثة خلال ساعات، كما ينضم لاعبو المنتخب المصري الأول أحمد الشناوي وعلي جبر ومحمد حمدي وأسامة جلال وإسلام عيسى، بجانب محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي، يوم 28 سبتمبر، وكذلك لاعب بوركينا فاسو إبراهيم توريه بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد بيراميدز لانطلاق مبارياته في كأس الكونفدرالية بمواجهة هلال الساحل السوداني في دور الـ 32، كما يستعد للموسم الجديد من الدوري
المصري الممتاز.

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