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فيدرر يلمح إلى خوض المزيد من المباريات!

فيدرر يلمح إلى خوض المزيد من المباريات!
24 سبتمبر 2022 17:35

لندن (د ب أ)
ألمح نجم التنس السويسري روجيه فيدرر إلى أنه من المحتمل أن يخوض جولة وداعية، بعد أن لعب آخر مباراة رسمية في مسيرته الاحترافية الحافلة، مساء الجمعة.
وخاض فيدرر، الحائز على 20 لقباً في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، مع النجم الإسباني رافاييل نادال منافسات الزوجي ببطولة كأس لافر، لكنه أخفق في تحقيق الفوز، وودع الجماهير على أرض الملعب عقب المباراة.
وفرض الثنائي جاك سوك وفرانسيس تيافوي، من فريق العالم، هيمنته وتغلب على الثنائي فيدرر ونادال، من فريق أوروبا، بنتيجة 4-6 و7-6 و11-9، لكن المباراة ظلت بمثابة احتفالية لفيدرر (41 عاماً)، وانهمرت الدموع من عيني كل من فيدرر ونادال عقب المباراة التي استمرت ساعتين و14 دقيقة وشهدت حضور 17 ألفاً و500 مشجع، حيث كانت المدرجات كاملة العدد.
ولم تؤثر خسارة فيدرر ونادال على مشاعر الحب التي أظهرتها الجماهير للنجم السويسري في نهاية مشواره الاحترافي.
كان فيدرر قد أعلن الأسبوع الماضي أن المشاركة في منافسات الزوجي في بطولة كأس لافر ستكون الأخيرة في مسيرته، لكنه أبقى الباب مفتوحاً حول إمكانية ظهوره مجدداً على ملاعب التنس في مختلف أنحاء العالم لكن خارج المنافسات الاحترافية.
وقال فيدرر في مؤتمر صحفي عقد عقب المباراة: «ليس لدي أي خطط على الإطلاق بشأن المكان والكيفية والموعد، كل ما أعرفه هو أنني أود الذهاب واللعب في أماكن لم يسبق لي اللعب فيها، وأقول شكراً لأعوام مقبلة لكل من كانوا داعمين لي بشكل كبير».
وأضاف: «الشيء الصعب في كأس لافر هو أن التذاكر بيعت جميعها بالفعل، وأنتم تعرفون أن الكثيرين ربما كانوا يرغبون في الحضور هنا ولم يتمكنوا من ذلك».
وأضاف أنه ربما تكون هناك طريقة أخرى يمكننا جميعاً من خلالها الاحتفال معاً.

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