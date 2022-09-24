كيبتشوجي يعود إلى «أرض الإنجازات»



برلين (أ ف ب)

يعود الكيني إليود كيبتشوجي الذي يُعتبر أفضل عداء في تاريخ سباق الماراثون، إلى العاصمة الألمانية برلين «الأحد»، حيث حطّم عام 2018 الرقم القياسي العالمي في السباق المرموق بزمن 2:01:39 ساعة.

وتتركز الأنظار على الرقم الذي سيحققه بطل الأولمبياد مرتين البالغ 37 عاماً.

ويُعدّ ماراثون برلين الذي ينتهي في الوسط التاريخي عند بوابة براندنبورج، ملائماً لتحطيم الأرقام القياسية، بسبب مساره المسطح، حُطّم الرقم القياسي هناك سبع مرات في القرن الحادي والعشرين.

وعن طموحه في السباق، قال كيبتشوجي في مؤتمر صحفي، إنه يتوقع سباقاً جيداً جداً.

وأوضح الأسبوع الماضي: إذا قمت بسباق جيد سأحطم رقمي الشخصي.

لكنه استبعد النزول تحت الحاجز الرمزي للساعتين، وهو إنجاز حققه سابقاً، لكن بظروف سباق مختلفة، وغير معتمدة رسمياً.

آنذاك في فيينا 2019، سجل 1:59:41 ساعة، بمساعدة من 41 أرنباً، تناوبت بمجموعات من سبعة حوله في المسافة البالغة 42.195 كيلومتر.

وبحال تتويجه، سيعادل رقم الإثيوبي هايلي جبريسيلاسي المتوج أربع مرات في برلين.

وبغياب غريمه الإثيوبي كينينيسا بيكيلي، سيتبارز مع مواطن الأخير جي أدولا المتوج في 2021 بزمن 2:05:45 ساعة.