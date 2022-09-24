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«الملك» يجمع مانولاس وبيانيتش بعد 2324 يوماً!

«الملك» يجمع مانولاس وبيانيتش بعد 2324 يوماً!
24 سبتمبر 2022 16:30

 
علي معالي (الشارقة)

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بعد إتمام التعاقد مع اليوناني كوستاس مانولاس، أصبح دفاع الشارقة في غاية القوة، بعدما عانى طويلاً خلال الفترة الماضية، إلا أن «صفقة الخبرة» تجعل خطوط الملك أكثر تناسقاً، خاصة أن اللاعب «31 عاماً» يملك قدرات عالية دفاعاً وهجوماً، وذلك من خلال الإحصائيات التي تتحدث عن مانولاس، وتحديداً عندما دافع عن ألوان روما ونابولي في «الكالشيو».
والطريف أن مانولاس يلتقي زميله البوسني بيانيتش مجدداً، ولكن هذه المرة عندما يدافعان معاً عن قميص «الملك»، ليستعيد اللاعبان «الذكريات الجميلة» عندما لعبا في روما موسمي 2014- 2015، و2015- 2016، قبل أن ينتقل بيانيتش إلى يوفنتوس الإيطالي، في حين استمر مانولاس مع «الذئاب» حتى نهاية موسم 2018- 2019، ومنه إلى نابولي، واستمر معه حتى نهاية موسم 2021- 2022، قبل العودة مجدداً إلى أولمبياكوس اليوناني.
ولعب مانولاس إلى جانب المصري محمد صلاح في روما موسمي 2015- 2016، و2016-2017، قبل أن يرحل «الفرعون» إلى ليفربول الإنجليزي.
ويذكر أن آخر مباراة جمعت بين مانولاس وبيانيتش في روما، عندما واجه «الذئاب» فريق ميلان في «الجولة 38» من «الكالشيو»، وانتهت بفوز روما 3-1، وسجل «الثلاثية» محمد صلاح وستيفان الشعراوي وإيمرسون، وبعد 2324 يوماً، ينجح «الملك» في الجمع بين النجمين. 
ولعب مانولاس أكثر من 200 مباراة مع روما، وتتذكره جماهير نادي العاصمة دائماً بالهدف الذي أحرزه في شباك برشلونة، ضمن إياب ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2018، حيث أسهم في تأهل فريقه إلى نصف النهائي، بعدما قلب خسارته 1-4 ذهاباً في «كامب نو» إلى الفوز 3-صفر إياباً على الملعب الأولمبي بالعاصمة روما.
ويملك مانولاس قدرات دفاعية عالية، حيث يجيد قراءة تمريرات المنافس، ويضع جسمه بين الكرة والمهاجم بصورة رائعة، مثلما شاهدناه في العديد من المباريات الأوروبية، حيث يستخلص الكرة ببراعة، ليس هذا فقط، بل على الجانب الهجومي يمتاز بالإجادة، خاصة في الكرات الثابتة والعرضية، والتي يجيدها بيانيتش أيضاً، مما يجعلهما يشكلان قوة هجومية لـ «الملك».
كما يملك المدافع الروماني القدرة على التمركز في الموقع السليم أثناء الكرات الثابتة، كما يجيد اللاعب الارتقاء الرائع والتسديد والتسجيل داخل منطقة جزاء المنافس، من خلال ردة فعله السريعة في الكثير من الأحيان.
وبطبيعة الحال من المتوقع أن ينجح مانولاس في مهمته الجديدة مع الشارقة، في حال نجاح الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق، في جعل المدافع يستعيد قوته المعهودة، والتي كان عليها مع روما ونابولي، وتقدر القيمة السوقية للاعب حالياً بـ 4.5 مليون يورو، ووصلت عام 2019 إلى 36 مليوناً، وهو ما يؤكد «الجودة العالية» له.

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ميراليم بيانيتش
كوستاس مانولاس
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