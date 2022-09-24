«الشارقة الرياضي» و«الأولمبية» يبحثان التعاون محلياً ودولياً

الشارقة (الاتحاد)



أستقبل عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وفد اللجنة الأولمبية الوطنية، وبحث الجانبان سبل التنسيق والتعاون على صعيد تنظيم البطولات الإقليمية والدولية.

ضم الوفد المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وسالم مبارك تنفيذي مراسم أولمبية، وناصر بادعام إداري الأكاديمية الأولمبية الوطنية، بحضور عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي، وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي، وزكية سهيل المشرخ رئيس قسم الإعلام بالمجلس.

وأثنى عيسى هلال على دور اللجنة الأولمبية الوطنية في الحركة الرياضية بشكل عام، وأعرب عن ترحيب المجلس بالتعاون مع اللجنة في كل المجالات التي تظهر إمكانات وقدرات أبناء الإمارات، والتي من شأنها أن تعزز سمعة الدولة في المحافل الدولية، وأشار إلى أن التعاون بين الجانبين سيأخذ صوراً متباينة في الفترة القادمة، تكفل للجنة الأولمبية الاستفادة من البينة التحتية المتميزة للمنشآت الرياضية في الشارقة.

ومن جانبها أشادت المهندسة عزة بنت سليمان بالدور الذي يضطلع به مجلس الشارقة الرياضي في «الإمارة الباسمة»، واستشهدت بتنوع الأنشطة والفعاليات والتعاون المثمر بين المجلس والمؤسسات الرياضية المختلفة بالإمارة.

وقالت: إن استراتيجية عمل المجلس تستثمر الإمكانات اللوجستية والكفاءات الإدارية والفنية للرياضيين على أكمل وجه، وإن اللجنة ستبحث أفضل السبل للتنسيق والتعاون مع المجلس، بما يحقق الرسالة الرياضية للجانبين، وبما يعود بالنفع على الرياضة الإماراتية محلياً ودولياً.