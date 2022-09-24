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نجاح «النسخة 13» من «تحدي الثلج»

نجاح «النسخة 13» من «تحدي الثلج»
24 سبتمبر 2022 16:00

دبي (الاتحاد)
شهدت «النسخة 13» من تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج»، نجاحاً كبيراً وسط تفاعل المشاركين وحماسهم في درجة حرارة 4 تحت الصفر.
وواجه المتسابقين العديد من الحواجز المتنوعة التي وصلت إلى 23 عائقاً تم تصميمها، لتجعل المشاركين في الحدث السنوي يخوضون المنافسات في التحدي والتشويق.
وشهد التحدي مشاركين من مختلف الجنسيات ومختلف الفئات العمرية للرجال والنساء ما بين 15 إلى 60 عاماً، ضمن فئة النخبة التي اقتصرت المنافسة فيها على الرجال والسيدات الذين تمكنوا من إكمال التحدي في أقل من 25 دقيقة، وفئة الهواة المختلطة «جست فور فن»، وهي مفتوحة لجميع المستويات البدنية.
ودشنت فئة «النخبة» منافسات التحدي في الساعة السادسة والنصف وتلتها فئة «جست فور فن»، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات مكونة من 4 متسابقين، يفصل بين انطلاقة كل مجموعة والأخرى دقيقة كاملة، حتى يتم تحقيق التباعد الجسدي بين المتنافسين، وفي نهاية السباق تسلم جميع المتسابقين ميداليات المشاركة.
وتم تصميم الحواجز بما جعل المشاركين في التحدي إطلاق طاقاتهم، وإبراز مهاراتهم للتعامل مع كل حاجز منها، وبما يضفي على المنافسات المزيد من القوة والتشويق، حيث تم تحويل المنطقة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار سباق مليء بالحواجز والعقبات التي تنوعت بي التسلق والتدحرج والجري فوق الجليد وفوق الشبكات وتحت السيارات وداخل أنابيب ضيقة واجتياز المتاهة داخل كرة كبيرة، والتعلق بالحبال في الهواء، والقفز على العجلات والتسلق وغيرها من العقبات المشوقة التي زادت من قوة التنافس.

 

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