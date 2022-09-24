«ظهور سداسي» لسفراء «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)



شهدت المواجهات الرسمية والودية في أيام «الفيفا»، ظهوراً إيجابياً لستة نجوم من «سفراء دوري أدنوك للمحترفين» من اللاعبين الأجانب، على صعيد بطولة دوري أمم أوروبا، والمواجهات الودية.

وضمت القائمة «ثنائي» رومانيا فلورين تاناسي «الجزيرة»، ألكساندرو سيسالدو «اتحاد كلباء»، ولاعب البوسنة ميراليم بيانيتش «الشارقة»، ومونتينيجرو ألكسندر سكيتش «دبا»، وعلي مدن لاعب البحرين ونادي عجمان، وريان مينديز لاعب النصر وقائد الرأس الأخضر.

وأسهم ميراليم بيانيتش نجم الشارقة في صعود منتخب بلاده البوسنة والهرسك، إلى المستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب فوزه 1-0 على ضيفه مونتينيجرو «الجبل الأسود»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني من البطولة، التي شهدت أيضاً تعادل فنلندا مع رومانيا 1-1.

وشارك بيانيتش أساسياً في قائمة منتخب بلاده لمدة 67 دقيقة، في المقابل شارك ألكسندر سكيتش نجم دبا مع مونتينيجرو «الجبل الأسود» ضمن القائمة الأساسية لمدة 70 دقيقة، قبل استبداله في الشوط الثاني، ورفع البوسنة رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد مونتينيجرو عند 7 نقاط في المركز الثاني.

وفي المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها تعادل منتخب فنلندا مع رومانيا 1-1، تقدم فنلندا بهدف سجله تيمو بوكي في الدقيقة 12، وتعادل رومانيا عن طريق فلورين تاناسي نجم الجزيرة في الدقيقة 52، ورفع فنلندا، رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، كما رفع رومانيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.

وقص الأوكراني أندري يارمولينكو لاعب العين، شريط ظهور سفراء «دوري أدنوك للمحترفين»، في «دوري الأمم الأوروبية» بقيادة منتخب بلاده أمام اسكتلندا 0-3، يوم الاثنين الماضي، ضمن المجموعة الأولى، ليتراجع ترتيب أوكرانيا إلى «الوصافة» برصيد 7 نقاط.

وعلى صعيد المباريات الودية، جمعت المواجهة بين البحرين والرأس الأخضر على استاد البحرين بالمنامة، علي مدن لاعب البحرين ونادي عجمان، بمنافسه ريان مينديز جناح النصر وقائد الرأس الأخضر الذي سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده الفائز 2-1.

واحتفل مينديز في المواجهة أمام البحرين، بخوضه المباراة الدولية 63 مع منتخب بلاده، ليعادل الرقم القياسي، لأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع «الرأس الأخضر»، بجانب تسجيله 13 هدفاً ليكون ثاني أفضل هداف.



فلورين تاناسي «الجزيرة»

المنتخب: رومانيا

المباراة: فنلندا - رومانيا «1-1»

البطولة: دوري أمم أوروبا

دقائق المشاركة: 66

الأهداف: 1

ألكساندرو سيسالدو «اتحاد كلباء»

المنتخب: رومانيا

المباراة: فنلندا - رومانيا «1-1»

البطولة: دوري أمم أوروبا

دقائق المشاركة: 1

الأهداف: 0

ميراليم بيانيتش «الشارقة»

المنتخب: البوسنة

المباراة: البوسنة - مونتينيجرو «1-0»

البطولة: دوري أمم أوروبا

دقائق المشاركة: 67

الأهداف: 0

ألكسندر سكيتش «دبا»

المنتخب: مونتينيجرو

المباراة: البوسنة - مونتينيجرو «1-0»

البطولة: دوري أمم أوروبا

دقائق المشاركة: 70

الأهداف: 0