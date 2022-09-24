الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ظهور سداسي» لسفراء «أدنوك للمحترفين»

«ظهور سداسي» لسفراء «أدنوك للمحترفين»
24 سبتمبر 2022 15:30

 معتصم عبدالله (دبي)


شهدت المواجهات الرسمية والودية في أيام «الفيفا»، ظهوراً إيجابياً لستة نجوم من «سفراء دوري أدنوك للمحترفين» من اللاعبين الأجانب، على صعيد بطولة دوري أمم أوروبا، والمواجهات الودية.
وضمت القائمة «ثنائي» رومانيا فلورين تاناسي «الجزيرة»، ألكساندرو سيسالدو «اتحاد كلباء»، ولاعب البوسنة ميراليم بيانيتش «الشارقة»، ومونتينيجرو ألكسندر سكيتش «دبا»، وعلي مدن لاعب البحرين ونادي عجمان، وريان مينديز لاعب النصر وقائد الرأس الأخضر.
وأسهم ميراليم بيانيتش نجم الشارقة في صعود منتخب بلاده البوسنة والهرسك، إلى المستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا، عقب فوزه 1-0 على ضيفه مونتينيجرو «الجبل الأسود»، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني من البطولة، التي شهدت أيضاً تعادل فنلندا مع رومانيا 1-1.
وشارك بيانيتش أساسياً في قائمة منتخب بلاده لمدة 67 دقيقة، في المقابل شارك ألكسندر سكيتش نجم دبا مع مونتينيجرو «الجبل الأسود» ضمن القائمة الأساسية لمدة 70 دقيقة، قبل استبداله في الشوط الثاني، ورفع البوسنة رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد مونتينيجرو عند 7 نقاط في المركز الثاني.
وفي المباراة الثانية، ضمن المجموعة ذاتها تعادل منتخب فنلندا مع رومانيا 1-1، تقدم فنلندا بهدف سجله تيمو بوكي في الدقيقة 12، وتعادل رومانيا عن طريق فلورين تاناسي نجم الجزيرة في الدقيقة 52، ورفع فنلندا، رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، كما رفع رومانيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع الأخير.
وقص الأوكراني أندري يارمولينكو لاعب العين، شريط ظهور سفراء «دوري أدنوك للمحترفين»، في «دوري الأمم الأوروبية» بقيادة منتخب بلاده أمام اسكتلندا 0-3، يوم الاثنين الماضي، ضمن المجموعة الأولى، ليتراجع ترتيب أوكرانيا إلى «الوصافة» برصيد 7 نقاط.
وعلى صعيد المباريات الودية، جمعت المواجهة بين البحرين والرأس الأخضر على استاد البحرين بالمنامة، علي مدن لاعب البحرين ونادي عجمان، بمنافسه ريان مينديز جناح النصر وقائد الرأس الأخضر الذي سجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده الفائز 2-1.
واحتفل مينديز في المواجهة أمام البحرين، بخوضه المباراة الدولية 63 مع منتخب بلاده، ليعادل الرقم القياسي، لأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع «الرأس الأخضر»، بجانب تسجيله 13 هدفاً ليكون ثاني أفضل هداف.


فلورين تاناسي «الجزيرة»
المنتخب: رومانيا
المباراة: فنلندا - رومانيا «1-1»
البطولة: دوري أمم أوروبا
دقائق المشاركة: 66
الأهداف: 1

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة

ألكساندرو سيسالدو «اتحاد كلباء»
المنتخب: رومانيا
المباراة: فنلندا - رومانيا «1-1»
البطولة: دوري أمم أوروبا 
دقائق المشاركة: 1
الأهداف: 0

ميراليم بيانيتش «الشارقة»
المنتخب: البوسنة
المباراة: البوسنة - مونتينيجرو «1-0»
البطولة: دوري أمم أوروبا
دقائق المشاركة: 67
الأهداف: 0

ألكسندر سكيتش «دبا»
المنتخب: مونتينيجرو
المباراة: البوسنة - مونتينيجرو «1-0»
البطولة: دوري أمم أوروبا
دقائق المشاركة: 70
الأهداف: 0

 

 

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
الفيفا
دوري أمم أوروبا
رومانيا
الجزيرة
الشارقة
بيانيتش
البوسنة
النصر
ريان مينديز
البحرين
عجمان
العين
أوكرانيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©