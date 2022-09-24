«البوكا» قاسم مشترك بين رودولفو وسكيلوتو



مراد المصري (دبي)



ركزت وسائل الإعلام في أميركا الجنوبية على «المواجهة الخاصة» التي جمعت بين الأرجنتينيين رودولفو أروابارينا مدرب منتخبنا الأول، وجيليرمو باروس سكيلوتو مدرب باراجواي، خلال «الودية» التي أقيمت أمس «الجمعة»، بالنظر إلى «الرابط المشترك» بينهما وهو بوكا جونيورز الأرجنتيني.

ولعب الثنائي معاً في «البوكا» بين عامي 1997 و2000، فيما قام كلاهما بتدريب النادي الشهير، حيث قاده «الفاسكو» بين عامي 2014 و2016، قبل أن يخلفه سكيلوتو تحديداً على رأس الجهاز الفني من 2016 إلى 2018.

وكسب سكيلوتو اللقاء 1-صفر، بعد سيناريو متقارب بين المنتخبين، وقال: قدمنا أداءً جيداً للغاية، ونجحنا في الضغط على المنافس كما أردنا، وصنعنا العديد من الفرص، وكان يجب علينا حسم الفوز في وقت مبكر، والجيد أننا انتزعنا الفوز في المباراة التي تحملنا فيها المسؤولية، وأخذنا زمام المبادرة من أجل الانتصار.