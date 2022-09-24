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الرياضي

«التانجو» يعزز «السلسلة 34» بـ«ثنائية ميسي»

«التانجو» يعزز «السلسلة 34» بـ«ثنائية ميسي»
24 سبتمبر 2022 13:30

 
ميامي (أ ف ب) 

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سجّل النجم ليونيل ميسي «ثنائية»، وقاد الأرجنتين إلى الفوز على هندوراس 3- صفر في ميامي، ليعزّز «ألبي سيليستي» سلسلة جميلة من 34 مباراة من دون خسارة، قبل مشاركته في «مونديال قطر» نهاية السنة.
وهزّ قائد الأرجنتين الشباك في الشوطين، الهدف الأول عزّز به افتتاح زميله لاوتارو مارتينيز التسجيل والثاني جاء حاسماً المباراة.
وستخوض الأرجنتين مباراتها المقبلة الثلاثاء ضد جامايكا في نيوجيرسي، وهي لم تخسر في آخر 34 مواجهة، وتعود آخر خسارة لها إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2019.
واحتشد ألوف الأرجنتينيين في ملعب هارد روك الذي اتسع لـ64 ألف متفرج.
لم يدخل منتخب هندوراس مستسلماً أمام كوكبة نجوم الخصم، وقاتل منذ البداية قبل أن ينحني في نهاية المطاف.
عبّر مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني عن رضاه: أتت المباراة، كما توقعنا، أنا راض، عليّ إدارة وقت مشاركة اللاعبين وإراحة آخرين، المهم أن كل من يلعب يثبت قدرته على الانتماء والمشاركة.
وتلتقي الأرجنتين السعودية والمكسيك وبولندا في المجموعة الثالثة ضمن المونديال، علماً أنها أحرزت اللقب مرتين في 1978 و1986.
وحتى مع اقتراب النهائيات حيث تُعدّ الأرجنتين من المرشحين لإحراز اللقب، شدّد سكالوني على أهمية استمتاع لاعبيه بالمشاركة «المسؤولية كبيرة عندما تلعب الأرجنتين، لكن يجب أن نستمتع بذلك، والجماهير أيضاً، وفي نهاية المطاف، هذه لعبة، الأهم أن نوفر المتعة، هذا أهم من النتيجة".
في المقابل، قال مدرب هندوراس دييجو فاسكيس إنه يستخلص الإيجابيات من المباراة، وبالطبع كنا نعرف الخصم، يجب أن نتقبل الفوارق بين فريق مثل الأرجنتين يعجّ بالنجوم وبيننا، يجب أن تحترم الواقع، لكننا لسنا راضين.

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