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الشارقة يحسم «ديربي الأذكياء»

الشارقة يحسم «ديربي الأذكياء»
24 سبتمبر 2022 13:00

 
رضا سليم (دبي)

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شهد الدوري العام للشطرنج لفئتي الرجال والسيدات للموسم الحالي، والذي انطلق بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بداية قوية، بعدما التقى الشارقة ودبي في «الديربي» الخاص، وشمل 6 مواجهات قوية، ونجح أصحاب الأرض في الفوز 4.5 مقابل 1.5 نقطة، بعدما تفوق فيوريل من الشارقة، على سعيد إسحاق لاعب دبي، وعمر نعمان على أولفيرا من دبي، وعبدالرحمن محمد الطاهر، على رستم تولينتينو، وتعادل عثمان موسى لاعب دبي، مع جيرفاس من الشارقة، وأحمد سيف على سالم أحمد سالم، فيما كان الفوز الوحيد لفريق دبي، عن طريق أحمد فريد على سالم عبدالرحيم، في المقابل نجح الفجيرة في إنهاء مواجهته مع نادي أبوظبي بالتعادل 3-3.
وفي دوري السيدات، فاز نادي دبي على نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، والعين على فتيات رأس الخيمة 5-1.
وافتتح الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي نائب رئيس اتحاد الشطرنج البطولة، بحضور عبدالكريم المرزوقي الأمين العام، وسلطان الطاهر رئيس الجهاز الفني، ومشعل آل بركت نائب رئيس الجهاز الفني، وعمر عثمان النعيمي الأمين المالي، وسعيد يوسف الأمين العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، ورجائي نعمان المدير التنفيذي لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
ووجه الدكتور سيف سالم لخريباني النعيمي الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على استضافة البطولة، مؤكداً أن عودة الروح مجدداً للرقعة الشطرنجية، مع انطلاقة المسابقات المحلية، وبدء تنفيذ الأجندة التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد.
وقرر اتحاد الشطرنج مشاركة الأجانب في البطولة، بشرط أن تكون مواجهتهم مع اللاعبين المواطنين فقط، من أجل الاستفادة الفنية والاحتكاك، وهو ما يعني أن البطولة لن تشهد مواجهة بين اثنين من الأجانب المشاركين، في الوقت نفسه تنتهي مسابقة السيدات خلال الجولات المقبلة التي يستضيفها نادي الشارقة، حيث تقام بنظام دوري من دوري واحد، وتقام الجولة الأخيرة لدوري الرجال الذي يجرى بنظام الدوري من دورين 7 أكتوبر، بعد المشاركة في بطولة آسيا للهواة التي تستضيفها عُمان 29 سبتمبر الجاري.

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نادي الشارقة الثقافي للشطرنج
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