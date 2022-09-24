البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!



لوهافر (أ ف ب)

قست البرازيل على غانا، عندما تغلبت عليها 3- صفر، في مدينة لوهافر الفرنسية، في مباراة دولية ودية، في إطار استعداداتهما لـ«مونديال 2022».

وحسمت البرازيل نتيجة المباراة في الشوط الأول بتسجيلها الثلاثية ووجهت إنذاراً إلى منافسيها في العرس العالمي.

وفرض مهاجم توتنهام الإنجليزي ريشارليسون نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية «28 و40»، من تمريرتين حاسمتين لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار، رافعاً رصيده إلى 10 تمريرات حاسمة في 12 مباراة، في مختلف المسابقات هذا الموسم مع هزه الشباك 11 مرة.

وافتتح قائد سان جيرمان قطب الدفاع ماركينيوس التسجيل في الدقيقة التاسعة.