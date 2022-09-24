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بداية جيدة لـ«أسود الأطلس» مع الركراكي

بداية جيدة لـ«أسود الأطلس» مع الركراكي
24 سبتمبر 2022 11:08

 
برشلونة (أ ف ب) 

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استهل وليد الركراكي المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم، مشواره على رأس الإدارة الفنية لـ«أسود الأطلس» بأفضل طريقة ممكنة، بقيادته إلى فوز مستحق على تشيلي 2- صفر، على ملعب «كورنيا إل برات» الخاص بنادي إسبانيول في مدينة برشلونة الإسبانية.
وسجل مهاجم أنجيه الفرنسي سفيان بوفال «65 من ركلة جزاء»، والبديل لاعب وسط سمبدوريا الإيطالي عبد الحميد صابيري «78» الهدفين.
ووضحت بصمة المدرب الركراكي على منتخب بلاده، رغم قصر فترة توليه مسؤولية الإدارة الفنية لـ«أسود الأطلس» وتحديداً أواخر أغسطس الماضي خلفا للمدرب البوسني وحيد خليلودجيتش «المقال» من منصبه، حيث قدم رجاله عرضاً جيداً أغلب فترات المباراة توجوه بهدفين، وكان بإمكانهم تسجيل المزيد.
وفرض الركراكي الذي قاد الوداد البيضاوي إلى ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، نفسه أيضاً بتبديلاته التي أعطت أكلها، خصوصاً صابيري الذي نجح في هز الشباك في مباراته الدولية الأولى، بعد دقيقتين فقط من دخوله مكان سليم أملاح.
ودفع الركراكي بجناح تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش الذي كان أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إقالة خليلودجيتش، أساسيا منذ البداية بعدما أعاده عن اعتزاله الدولي، فيما أشرك ظهير بايرن ميونيخ الألماني نصير مزراوي، في مركز الجناح الأيسر، في ظل غياب مدافع أودينيزي الإيطالي آدم ماسينا بسبب الإصابة التي ستحرمه من المشاركة في مونديال قطر.
وكاد مدافع بريست الفرنسي أشرف داري الذي دفع به الركراكي، إلى جانب القائد رومان سايس في ظل غياب مدافع وستهام يونايتد الإنجليزي نايف أكرد بسبب الإصابة، يفتتح التسجيل بضربة رأسية من ركلة ركنية مرت بجوار القائم الأيسر.
وأنقذ حارس مرمى إشبيلية الإسباني ياسين بونو والقائم الأيمن المنتخب المغربي من هدف محقق، إثر انفراد لمهاجم بلاكبيرن روفرز الإنجليزي بن بيريتون دياس.
وتابع المنتخب المغربي أفضليته في الشوط الثاني، لكن تشيلي كادت تباغته بتسديدة «على الطاير» لنجمها أرتورو فيدال ارتدت من العارضة.
وحصل المغرب على ركلة جزاء، إثر لمسة يد على المدافع باولو دياس، بعد مراوغة رائعة للاعب وسط أنجيه عز الدين أوناحي، فانبرى لها بوفال زميله في الفريق الفرنسي بنجاح على يمين الحارس في الدقيقة 64.
وعزز صابيري تقدم «أسود الأطلس»، عندما تلقى تمريرة رائعة من البديل الآخر لاعب وسط مرسيليا الفرنسي أمين حارث فسددها قوية من خارج المنطقة على يسار الحارس في الدقيقة 78.
ويلعب المغرب مباراته الدولية الودية الثانية والأخيرة في النافذة الدولية الحالية مع باراجواي الثلاثاء المقبل في مدينة إشبيلية الإسبانية.
وأوقعت قرعة العرس العالمي المغرب في المجموعة السادسة، فيما فشلت تشيلي في حجز بطاقتها إلى العرس العالمي.

المغرب
كأس العالم 2022
مونديال 2022
تشيلي
حكيم زياش
تشيلسي
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