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اتهام «الدون» بتصرف «غير لائق»!

كريستيانو رونالدو
24 سبتمبر 2022 01:21

لندن (رويترز) 

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واجه كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد اتهاماً من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بارتكاب تصرف غير لائق، بعد أن حطم هاتف مشجع مراهق في الملعب، عقب هزيمة من إيفرتون هذا الموسم.
واعتذر رونالدو «37 عاماً» للمشجع البالغ 14 عاماً، عن الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب خسارة «اليونايتد» 1-صفر في ملعب جوديسون بارك في أبريل الماضي.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان «وُجه اتهام لكريستيانو رونالدو بخرق للقواعد، خلال واقعة حدثت في مباراة مانشستر يونايتد بالدوري الممتاز أمام إيفرتون في التاسع من أبريل 2022».
وأضاف: «يُزعم أن سلوك المهاجم بعد صفارة النهاية لم يكن لائقاً، أو كان عنيفاً، وقال «اليونايتد» إنه يدعم رونالدو رداً على الاتهام.
ونال قائد البرتغال تحذيراً من الشرطة في أغسطس  بسبب هذا الموقف.
وأظهر فيديو أن رونالدو عبر عن غضبه بتوجيه ضربة للهاتف الجوال، ليسقطه من يد الفتى أثناء سيره بالنفق المؤدي لغرف الملابس، وقالت أم الفتى إنه أصيب بكدمة باليد وتحطمت شاشة هاتفه.

كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم
إيفرتون
الدوري الإنجليزي
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