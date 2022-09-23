الوصل مع عجمان ودياً لتصحيح «أخطاء الدوري»

رضا سليم (دبي)

يلتقي الوصل وعجمان مساء اليوم في المباراة الودية التي تجمع بينهما بملعب «الإمبراطور»، في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات «دوري أدنوك للمحترفين» في الأول من أكتوبر المقبل، واستغلال فترة التوقف لمعالجة الثغرات والأخطاء التي حدثت في الجولات الثلاثة الماضية للفريقين بالدوري.

ويحتل الوصل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل في مباراتين، ويلتقي في الأسبوع الرابع مع النصر في «الديربي»، ويحاول الجهاز الفني تجهيز اللاعبين للموجهة التي دائماً ما تشهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث إن جماهير «الإمبراطور» هي الأبرز حتى الآن في مساندة فريقها.

في المقابل يسعى الصربي جوران مدرب عجمان لإعادة ترتيب الأوراق من جديد، خاصة أن «البرتقالي» لم يحصد سوى نقطة واحدة في 3 مباريات، بالتعادل مع العين والخسارة أمام الشارقة وشباب الأهلي، بالإضافة إلى تجهيز لاعبيه خاصة السلوفيني ميرال قائد الدفاع، والذي غاب في آخر مباراتين للفريق بسبب الإصابة، وبدأت العودة بالتدريبات مع الفريق.

ويلتقي «البرتقالي» مع دبا الفجيرة في الجولة الرابعة، بحثاً عن الفوز الأول هذا الموسم، والذي غاب على مدار 270 دقيقة من عمر المسابقة.

وسبق أن التقى الوصل وعجمان في 20 مباراة رسمية بالدوري، حيث فاز «الإمبراطور» في 10 مباريات، وانتصر «البرتقالي» في 6 مواجهات، وكان التعادل حاضراً في 4 مباريات، وسجل لاعبو «الفهود» 41 هدفاً مقابل 34 هدفاً» لـ«البركان».