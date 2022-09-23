السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«النوف» يدشن عودة منافسات «الشراعية 43» بجوائز 3 ملايين

«النوف» يدشن عودة منافسات «الشراعية 43» بجوائز 3 ملايين
24 سبتمبر 2022 01:16

مصطفى الديب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق «النوف 43»
«سلطان الخير» يحصد لقب «ياس» للمحامل الشراعية

يقام اليوم سباق «النوف للمحامل الشراعية» فئة 43 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
وكان النادي قد أعلن عن فتح باب التسجيل الأسبوع الماضي، وشهد السباق إقبالاً على المشاركة، لاسيما وأنه السباق الأول لهذه الفئة، بعد الإجازة الصيفية التي تجاوزت الثلاثة أشهر.
ويشارك في السباق 80 محملاً شراعياً يتنافسون على 3 ملايين درهم جوائز مالية.
وتنطلق ضربة البداية من أعالي منطقة النوف لمسافة 25 ميلاً بحرياً، حتى منصة التتويج على كورنيش العاصمة، بجوار مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، وتحفز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل التراثي الكبير.
وأشار إلى أن مشاركة 80 محملاً شراعياً يؤكد مدى شوق الجميع لعودة سباقات الفئات الكبرى، بعد فترة توقف طويلة، خلال فصل الصيف، وشدد على أن النادي استعد بشكل جيد للسباق، مؤكداً أن الجميع سوف يخضع للفحوص الفنية، والتأكد من ملاءمة المحامل للمواصفات والقياسات الفنية لهذه الفئة.
وطالب الرميثي الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال السباق، وفي وقت التجمعات للحد من انتشار كورونا، مشدداً على أن النادي اعتاد من الجميع الالتزام في مختلف السباقات والأحداث التي نظمها تحت مظلته في العامين الماضيين.

سباق المحامل الشراعية
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
عربي ودولي
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©