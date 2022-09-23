«النوف» يدشن عودة منافسات «الشراعية 43» بجوائز 3 ملايين

مصطفى الديب (أبوظبي)

يقام اليوم سباق «النوف للمحامل الشراعية» فئة 43 قدماً الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وكان النادي قد أعلن عن فتح باب التسجيل الأسبوع الماضي، وشهد السباق إقبالاً على المشاركة، لاسيما وأنه السباق الأول لهذه الفئة، بعد الإجازة الصيفية التي تجاوزت الثلاثة أشهر.

ويشارك في السباق 80 محملاً شراعياً يتنافسون على 3 ملايين درهم جوائز مالية.

وتنطلق ضربة البداية من أعالي منطقة النوف لمسافة 25 ميلاً بحرياً، حتى منصة التتويج على كورنيش العاصمة، بجوار مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

من جهته، وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، على رعاية سموه للسباق، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة الحدث، وتحفز الجميع على المشاركة والتواجد في هذا المحفل التراثي الكبير.

وأشار إلى أن مشاركة 80 محملاً شراعياً يؤكد مدى شوق الجميع لعودة سباقات الفئات الكبرى، بعد فترة توقف طويلة، خلال فصل الصيف، وشدد على أن النادي استعد بشكل جيد للسباق، مؤكداً أن الجميع سوف يخضع للفحوص الفنية، والتأكد من ملاءمة المحامل للمواصفات والقياسات الفنية لهذه الفئة.

وطالب الرميثي الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال السباق، وفي وقت التجمعات للحد من انتشار كورونا، مشدداً على أن النادي اعتاد من الجميع الالتزام في مختلف السباقات والأحداث التي نظمها تحت مظلته في العامين الماضيين.