السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الأبيض» يخسر تجربة باراجواي

«الأبيض» يخسر تجربة باراجواي
23 سبتمبر 2022 22:24

معتز الشامي (دبي)
خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام باراجواي بهدف، في «التجربة الدولية» الأولى، ضمن معسكره الخارجي بالنمسا، على أن يواجه فنزويلا في «الودية الثانية» يوم الثلاثاء المقبل، وسجل بالبولينا هدف باراجواي في الدقيقة 85. 
وشهدت المباراة أداءً متميزاً من لاعبي «الأبيض»، رغم الخسارة، خاصة على المستوى الهجومي، وحرمت العارضة والقائم منتخبنا من فرصتين محققتين، لحارب عبد الله في الشوط الأول، وعلي مبخوت في الشوط الثاني، فيما تألق الحارس خالد عيسى الذي أنقذ فرصتين في الشوط الأول وأخرى في الشوط الثاني.
بدأ منتخبنا المباراة بتشكيل ضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه خالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعبد العزيز هيكل، في الدفاع، وعلي سالمين، وعبد الله رمضان، وماجد راشد، وكايو كانيدو، وحارب عبد الله، في الوسط، وعلي مبخوت في الهجوم.
وطبق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» طريقة 4-2-3-1، وتمسك بمنح الفرصة للاعبين حتى الدقيقة 71، عندما لعب خالد العطاس، وسعيد جمعة، بدلاً من محمد العطاس وعبد العزيز هيكل لتنشيط الجانب الدفاعي، كما دفع ببندر الأحبابي بدلاً من حارب سهيل الذي قدم مستوى جيداً خلال المباراة التي لعبها منتخبنا بأسلوب متوازن، شهد تراجع لاعبي الهجوم والوسط لتضييق المساحات أمام باراجواي، والانطلاق عبر الأطراف والعمق عند امتلاك الكرة، مع سرعة التمرير والتسديد على المرمى، الأمر الذي أسفر عن فرص محققة بالفعل، إلا أن العارضة والقائم وقفا بالمرصاد دون ترجمتها إلى أهداف.
وكاد كايو كانيدو أن يهز الشباك إثر انطلاقة من وسط الملعب، إلا أنه تعرض للعرقلة، لتضيع فرصة على «الأبيض».
أتيحت فرصة لمنتخبنا إثر هجمة بدأت من عبد الله رمضان الذي تبادل الكرات مع كايو وحارب عبد الله، حتى وصلت عرضية إلى مبخوت سددها بقوة فأنقذها الحارس، ويرد باراجواي بهجمة منظمة تنتهي إلى ركنية أسفرت عن هدف برأسية بالبولينا في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بخسارة منتخبنا بهدف، في تجربة خرج منها «الأبيض» بمكاسب عديدة.
ووضح خلال مجريات اللقاء، أن اللاعبين يؤدون بثقة، بجانب تطور المستوى الفني، وزيادة الانسجام والتفاهم بين جميع الخطوط، وهو ما يسعى إليه الجهاز الفني بقيادة رودولفو.

أخبار ذات صلة
سلطان الجابر ومستشار النمسا يناقشان فرص تعزيز التعاون
«جيرو 49» يهدد «الملك هنري»!
الأبيض
المنتخب الوطني
باراجواي
النمسا
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
عربي ودولي
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©