«الأبيض» يخسر تجربة باراجواي

معتز الشامي (دبي)

خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام باراجواي بهدف، في «التجربة الدولية» الأولى، ضمن معسكره الخارجي بالنمسا، على أن يواجه فنزويلا في «الودية الثانية» يوم الثلاثاء المقبل، وسجل بالبولينا هدف باراجواي في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة أداءً متميزاً من لاعبي «الأبيض»، رغم الخسارة، خاصة على المستوى الهجومي، وحرمت العارضة والقائم منتخبنا من فرصتين محققتين، لحارب عبد الله في الشوط الأول، وعلي مبخوت في الشوط الثاني، فيما تألق الحارس خالد عيسى الذي أنقذ فرصتين في الشوط الأول وأخرى في الشوط الثاني.

بدأ منتخبنا المباراة بتشكيل ضم خالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه خالد الظنحاني، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وعبد العزيز هيكل، في الدفاع، وعلي سالمين، وعبد الله رمضان، وماجد راشد، وكايو كانيدو، وحارب عبد الله، في الوسط، وعلي مبخوت في الهجوم.

وطبق الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب «الأبيض» طريقة 4-2-3-1، وتمسك بمنح الفرصة للاعبين حتى الدقيقة 71، عندما لعب خالد العطاس، وسعيد جمعة، بدلاً من محمد العطاس وعبد العزيز هيكل لتنشيط الجانب الدفاعي، كما دفع ببندر الأحبابي بدلاً من حارب سهيل الذي قدم مستوى جيداً خلال المباراة التي لعبها منتخبنا بأسلوب متوازن، شهد تراجع لاعبي الهجوم والوسط لتضييق المساحات أمام باراجواي، والانطلاق عبر الأطراف والعمق عند امتلاك الكرة، مع سرعة التمرير والتسديد على المرمى، الأمر الذي أسفر عن فرص محققة بالفعل، إلا أن العارضة والقائم وقفا بالمرصاد دون ترجمتها إلى أهداف.

وكاد كايو كانيدو أن يهز الشباك إثر انطلاقة من وسط الملعب، إلا أنه تعرض للعرقلة، لتضيع فرصة على «الأبيض».

أتيحت فرصة لمنتخبنا إثر هجمة بدأت من عبد الله رمضان الذي تبادل الكرات مع كايو وحارب عبد الله، حتى وصلت عرضية إلى مبخوت سددها بقوة فأنقذها الحارس، ويرد باراجواي بهجمة منظمة تنتهي إلى ركنية أسفرت عن هدف برأسية بالبولينا في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بخسارة منتخبنا بهدف، في تجربة خرج منها «الأبيض» بمكاسب عديدة.

ووضح خلال مجريات اللقاء، أن اللاعبين يؤدون بثقة، بجانب تطور المستوى الفني، وزيادة الانسجام والتفاهم بين جميع الخطوط، وهو ما يسعى إليه الجهاز الفني بقيادة رودولفو.