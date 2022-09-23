أجواء تنافسية رائعة في «مهرجان الصغار» ضمن كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)



وسط أجواء متميزة من الحماس والتشجيع، شهدت صالة جو جيتسو أرينا، في مدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي اليوم «الجمعة» منافسات مهرجان المواهب الصغار، والذي أقيم ضمن فعاليات كأس «أم الإمارات» للجو جيتسو، بمشاركة المئات من الأطفال من مختلف الجنسيات.

وشهد المهرجان مشاركة نحو 400 لاعب ولاعبة من أندية وأكاديميات الدولة المختلفة من عمر 4 إلى 13 عاماً، في خطوة تواكب حرص الاتحاد على تعزيز انتشار الرياضة بين الفئات السنية الأصغر، بوصفها مستقبل الجو جيتسو في الدولة.

ويتمتع مهرجان الصغار وغيره من الفعاليات المخصصة للأطفال بأهمية كبرى ضمن أجندة الاتحاد، بوصفها إحدى الركائز الأساسية لتطوير اللعبة، ودعم المخزون الاستراتيجي للمنتخبات الوطنية خلال الأعوام القادمة، كما تسلط مثل هذه الفعاليات الضوء على المواهب الواعدة، وتشكل قاعدة للانطلاق، نحو إعداد جيل متميز من الأبطال، حيث تتبنى معايير تماثل تلك المتبعة في منافسات فئة الكبار والمحترفين، ما يسهم في إكسابهم الخبرات اللازمة، لبدء مسيرتهم الاحترافية في بيئة متميزة تساعدهم على النمو والتطور.

حضر منافسات المهرجان، وقام بتتويج الفائزين كل من الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وأمل عفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية.



وأشاد محمد سالم الظاهري بالإقبال الكبير على المشاركة في المهرجان الذي يعكس الوعي المتزايد بهذه الرياضة وأهميتها، مؤكداً أن اللعبة رسخت مكانتها في المجتمع، وأصبحت أسلوب حياة لعموم فئات المجتمع، والأسر الإماراتية الحريصة على المساهمة مع الاتحاد في تأسيس أجيال قوية وعاشقة للإنجازات.

وقال: «حرص الاتحاد منذ بداية الموسم، على أن تتضمن أجندته مجموعة من البطولات المخصصة للأطفال والصغار، انطلاقاً من إيمانه بدورهم في رسم ملامح مستقبل الجو جيتسو في الدولة، لأن براعم اليوم هم أبطال الغد، ويؤكد هذا المشهد مع اللوحة الجماهيرية المعبرة، أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ضمن خطة واضحة الملامح لمواصلة التطور، بما يواكب أهدافنا المستقبلية لبلوغ والحفاظ على القمة، وإعداد جيل إماراتي قادر على الإبهار وتحقيق الألقاب في أهم البطولات العالمية، بدعم غير محدود من القيادة الرشيدة.

وتميزت منافسات مهرجان الصغار بحضور جماهيري كبير، شكّلت الأسر النسبة الأكبر فيه، حيث توافدت لتشجيع أبنائها وبناتها وتحفيزهم لتحقيق الفوز، وحصل الأطفال الفائزون في منافسات المهرجان على عدد من الميداليات الملونة، تشجيعاً لهم وحافزاً لمواصلة التدريب والتطور.

وقال محمد صالح الهاشمي والد اللاعب خالد «حزام أبيض» إن مثل هذه الفعاليات الرائعة تشكل متنفساً للأسر والأبناء على حد سواء، وتمكن أولياء الأمور من متابعة تطور أداء أبنائهم في هذه الرياضة القيمة، لاسيما أن ولده يشارك للمرة الرابعة في بطولات الاتحاد المخصصة للأطفال.

وأضاف: منذ أن بدأ ولدي بممارسة هذه الرياضة لمسنا تغيراً إيجابياً على شخصيته، وتعززت ثقته بنفسه، وأصبح أكثر اتزاناً وانضباطاً، وقدرة على اتخاذ القرار، وأتوجه بالشكر إلى فريق عمل الاتحاد الذي يعمل بجد لنشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة صحي، ويقوم بإشراك العائلات في برامجه المختلفة.

بدورها، أشادت ليا والدة اللاعب كريم الهندي بأجواء البطولة التنافسية، ومشاهدة الأطفال وهم يطبقون أعلى درجات الانضباط والالتزام على البساط، ويكتسبون الخبرة المتاحة، من خلال هذه البطولات التي تعكس حرص واهتمام الاتحاد بالأجيال الجديدة.

وأضافت: أسهمت رياضة الجو جيتسو في صقل شخصية الأبناء، وحالت بينهم وبين الكثير من التحديات التي تواجه الجيل الحالي، ومن أبرزها العالم الافتراضي والإنترنت والألعاب الإلكترونية وآثارها السلبية على النشء».

من جانبه، قال آلان باتريك والد اللاعبة جازمن «حزام أصفر»، والتي سبق لها المشاركة في عدة بطولات: أبوظبي تتيح أفضل السبل لتطوير المواهب، فهي تنظم أبرز البطولات العالمية، وتحتضن عدداً كبيراً من الأكاديميات والأندية ذات الإمكانات المذهلة التي تساعد اللاعبين على التطور، ويقوم الاتحاد بعمل جبار ويمنح فرصا متكافئة لجميع اللاعبين، فإذا كنت تملك الموهبة والعزيمة تصل إلى هدفك.

وأضاف: أتوقع مستقبلاً رائعاً لابنتي لأنها تعيش في بلد متطور في جميع المجالات، ونحن في البرازيل نملك الكثير من المواهب، لكننا لا نجد هذا الاهتمام ببرامج التدريب والبطولات والمدربين، أشكر الإمارات قيادة وشعباً.

من ناحية أخرى تنطلق غداً «السبت» منافسات بطولة «أم الإمارات» للجو جيتسو، وسط مشاركة مئات اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتقام المنافسات ضمن 3 فئات، هي الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد البطولة الكثير من الندية والحماس في ظل مشاركة نخبة اللاعبات المصنفات والمنتسبات إلى المنتخب الوطني.

وتسعى أندية الوحدة، والعين، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والجزيرة، وأكاديمية بالمز الرياضية، وتيم 777 إلى المنافسة على أحد المراكز الثلاثة الأولى.





