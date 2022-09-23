سقوط «الأسود» وتعادل «النمور»



جويانج (أ ف ب)

تعادلت كوريا الجنوبية مع كوستاريكا 2-2 في الدورة الرباعية الودية التي تستضيفها استعداداً لـ «مونديال 2022»، والتي شهدت سقوط الكاميرون أمام أوزبكستان صفر-2 في جويانج.

في اللقاء الأول بين منتخبين متأهلين إلى النهائيات العالمية التي تنطلق في 20 نوفمبر، بدت كوريا الجنوبية في طريقها إلى السقوط بين جماهيرها لولا قائدها نجم توتنهام الإنجليزي سون هيونج-مين الذي أدرك التعادل في الدقيقة 85 من ركلة حرة تسبب بها الحارس إستيبان ألفارادو باعتراضه الكرة بيده خارج منطقة الجزاء، ما أدى إلى طرده.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل، بعدما تقدم أصحاب الأرض عبر هوانج هي- شان «28»، قبل أن ترد كوستاريكا عبر جيويسون بينيت «41» الذي عاد ووضعها في المقدمة في الدقيقة 63.

وكان المدرب البرتغالي لكوريا الجنوبية باولو بنتو راضياً عما شاهده من فريقه، لأن النتيجة لا تعكس مجريات اللقاء، قائلاً «أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، سيطرنا على غالبية الشوط الأول، لكننا افتقدنا الثبات في الشوط الثاني من ناحية الانتقال إلى الدفاع في بعض الفترات».

وأضاف: بشكل عام، الأداء كان جيداً وبرأيي النتيجة لم تكن عادلة.

وتخوض كوريا الجنوبية مباراتها الثانية الأخيرة في هذه الدورة الرباعية الثلاثاء أمام الكاميرون التي منيت بهزيمة مخيبة أمام أوزبكستان بهدفين سجلهما خوجيمات إركينوف «24» وأوستون أورونوف «76».

وحسب الجدول المبدئي، ستكون مباراة الثلاثاء الأخيرة للمنتخب الإفريقي قبل خوض نهائيات مونديال قطر، حيث سيكون رجال المدرب ريجوبير سونج أمام مهمة شاقة في المجموعة السابعة التي تجمعهم بالبرازيل بطلة العالم خمس مرات وصربيا وسويسرا التي ستكون اختبارهم الأول في 24 نوفمبر.

أما كوريا الجنوبية، فستكون في المجموعة الثامنة بصحبة البرتغال ونجمها كريستيانو رونالدو، والأوروجواي بطلة العالم مرتين، وغانا.

ومن جهتها، ستكون كوستاريكا التي بلغت النهائيات عبر الملحق الدولي على حساب نيوزيلندا، أمام مهمة صعبة جداً أيضاً في المجموعة الخامسة حيث تتواجه مع إسبانيا بطلة 2010، وألمانيا المتوجة أربع مرات آخرها عام 2014، واليابان.