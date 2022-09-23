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كاكا.. «مغامرة جديدة»!

كاكا.. «مغامرة جديدة»!
23 سبتمبر 2022 19:30

 
برلين (أ ف ب) 

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يبدأ كاكا لاعب وسط منتخب البرازيل السابق مغامرة جديدة، تتمثل في مشاركته بماراثون برلين يوم الأحد المقبل، مؤكداً أنه «متحمس بقدر ما كنت أشعر قبل مباريات كرة القدم».
وأكد كاكا «40 عاماً» المتوج بلقب «مونديال 2002» مع منتخب بلاده، والذي دافع عن ألوان ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، قبل أن يعتزل عام 2017، أن والده الذي عانى من مضاعفات فيروس كورونا هو من ألهمه للتسابق في الماراثون.
وقال في المؤتمر الصحفي، تمهيداً لانطلاق ماراثون برلين، أن والده ظل راقداً في المستشفى لفترة 45 يوماً، ولحسن الحظ، هو معهم الآن.
وأضاف كاكا الذي يشارك إلى جانبه والده وشقيقه «لن يركض، بل سيمشي فقط، لكننا أردناه في هذه التجربة معنا، إنها تجربة عائلية أكثر من تنافسية.

 

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